«Петросян, я с тобой»: Сергей Шнуров поддержал юмориста и дал ему советы по разводу

Вся страна до сих пор обсуждает неожиданный развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Свое мнение по этому поводу высказывают и знаменитости. Еще один внезапный холостяк Сергей Шнуров тоже решил показать, на чьей он стороне в этом непростом деле, и даже дать несколько советов коллеге.
«Я за Петросяна! Советую ему общаться с противоположной стороной только через юристов. Никаких личных сообщений и разборок. Только юристы пускай разбираются. Петросян, я с тобой!» — признался Шнуров в интервью порталу Spletnik.ru.
Напомним, как и юморист, рокер тоже сейчас разводится с супругой после почти 8 лет брака. По слухам, Матильда Шнурова ушла от мужа к другому. В случае же Петросяна все наоборот — говорят, он сблизился со своей молодой ассистенткой Татьяной Брухуновой. В окружении пары сплетничают, что девушка ждет ребенка, поэтому терпение Елены Степаненко наконец лопнуло.
Фото: Komsomolskaya Pravda, Natalya Loginova, Zamir Usmanov / Global Look Press, Instagram