«Петросян, я с тобой»: Сергей Шнуров поддержал юмориста и дал ему советы по разводу

Вся страна до сих пор обсуждает неожиданный развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Свое мнение по этому поводу высказывают и знаменитости. Еще один внезапный холостяк Сергей Шнуров тоже решил показать, на чьей он стороне в этом непростом деле, и даже дать несколько советов коллеге.

«Я за Петросяна! Советую ему общаться с противоположной стороной только через юристов. Никаких личных сообщений и разборок. Только юристы пускай разбираются. Петросян, я с тобой!» — признался Шнуров в интервью порталу Spletnik.ru.