Петросян и Степаненко устали от раздела имущества

Напомним, общее спорное имущество Евгения Петросяна и Елены Степаненко оказалось на 250 миллионов больше, чем полагали оценщики. Его оценили почти в два миллиона рублей. Оценка имущества затянулась - потребовалась экспертная работа с картинами, антиквариатом и другими ценностями.

Среди спорного имущества - московские квартиры, пять мест на парковках столицы, дорогие автомобили, музейных ценности и антиквариат (подлинность этих вещей не проверяли, и посчитали, как настоящие), а также участок в Жаворонках под Одинцовом.

Сам Петросян сейчас счастлив в браке с молодой женой, своей бывшей помощницей Еленой Брухуновой, которая родила ему сына Вагана - мальчика назвали в честь отца Петросяна.

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