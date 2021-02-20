Петросян и Степаненко устали от раздела имущества
Фото: Global Look Press
После очередных слушаний, которые прошли в субботу, 20 февраля, он напомнил, что сторона Петросяна по-прежнему настаивает на разделе имущества напополам. При этом его бывшая супруга «хочет несколько больше». Ее защита будет уточнять требования в суде с экспертизой.
По мнению Жорина, есть надежда на то, что процесс скоро будет завершен, так как стороны устали от «затянувшейся истории». Как передает РЕН ТВ, Жорин добавил, что СМИ врут о реальной стоимости имущества Петросяна, и оно намного меньше.
Напомним, общее спорное имущество Евгения Петросяна и Елены Степаненко оказалось на 250 миллионов больше, чем полагали оценщики. Его оценили почти в два миллиона рублей. Оценка имущества затянулась - потребовалась экспертная работа с картинами, антиквариатом и другими ценностями.
Среди спорного имущества - московские квартиры, пять мест на парковках столицы, дорогие автомобили, музейных ценности и антиквариат (подлинность этих вещей не проверяли, и посчитали, как настоящие), а также участок в Жаворонках под Одинцовом.
Сам Петросян сейчас счастлив в браке с молодой женой, своей бывшей помощницей Еленой Брухуновой, которая родила ему сына Вагана - мальчика назвали в честь отца Петросяна.
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Фото: Instagram/@petrosyanevgeny, Global Look Press
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