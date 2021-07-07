Петра Мамонова выводят из искусственной комы
Петра Мамонова, который лечится от коронавируса в палате интенсивной терапии одной из московских больниц, стало немного лучше. Медики приняли решение вывести его из искусственной комы.
Об этом рассказала его супруга журналистам ТАСС.
Супруга музыканта выразила огромную благодарность врачам, которые работают с Петром Мамоновым.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look
«Вчера я разговаривала с докторами. Они хотят попробовать вывести его потихоньку из этого медикаментозного сна и возвращать самостоятельное дыхание. Это делается очень аккуратно», – поведала она.
«Сейчас идет война с невидимым противником, причем воюют не военные, а самый миролюбивый народ, я потрясена их мужеством. Медсестры и врачи каждый день идут на передовую, в самый эпицентр, подставляя свое здоровье и жизнь. Я восторгаюсь этими людьми, низкий им поклон», — сказала Мамонова.
Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!