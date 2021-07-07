Петра Мамонова выводят из искусственной комы

Петра Мамонова, который лечится от коронавируса в палате интенсивной терапии одной из московских больниц, стало немного лучше. Медики приняли решение вывести его из искусственной комы.

Об этом рассказала его супруга журналистам ТАСС.

Супруга музыканта выразила огромную благодарность врачам, которые работают с Петром Мамоновым.