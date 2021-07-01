Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусом в тяжелом состоянии
70-летний актер и музыкант Петр Мамонов, создатель группы «Звуки Му», попал в больницу в Коммунарке, сейчас за его жизнь борются врачи. У Мамонова диагностировали коронавирус. Его состояние медики оценивают как тяжелое.
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Фото: Starface
«Его состояние оценивается как тяжелое. Он поступил туда в воскресенье. У него была температура, мы ее сбили. Когда началось поражение легких, мы в срочном порядке вызвали скорую. Поражение легких 87%, COVID подтвердился», — рассказала РБК его супруга.
Помимо коронавируса, у Мамонова есть и другие проблемы со здоровьем. Это может осложнить ситуацию.
В августе 2019 года у него возникли проблемы с сердцем, ему провели две операции. По сообщениям жены, ему стало плохо ночью, когда он находился в деревне в 130 километрах от Москвы, однако, к счастью, его успели вовремя доставить в больницу.
Уточняется, что у Мамонова поражение легких 70%, он подключен к аппарату ИВЛ.
Фото: Instagram Павла Мамонова
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