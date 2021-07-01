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Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусом в тяжелом состоянии

О болезни артиста рассказала его супруга и отметила, что самочувствие Мамонова оставляет желать лучшего.
Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусом в тяжелом состоянии

70-летний актер и музыкант Петр Мамонов, создатель группы «Звуки Му», попал в больницу в Коммунарке, сейчас за его жизнь борются врачи. У Мамонова диагностировали коронавирус. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

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Слайд, который
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Петр Мамонов

Фото: Starface

«Его состояние оценивается как тяжелое. Он поступил туда в воскресенье. У него была температура, мы ее сбили. Когда началось поражение легких, мы в срочном порядке вызвали скорую. Поражение легких 87%, COVID подтвердился», — рассказала РБК его супруга.

Помимо коронавируса, у Мамонова есть и другие проблемы со здоровьем. Это может осложнить ситуацию.

В августе 2019 года у него возникли проблемы с сердцем, ему провели две операции. По сообщениям жены, ему стало плохо ночью, когда он находился в деревне в 130 километрах от Москвы, однако, к счастью, его успели вовремя доставить в больницу.

Уточняется, что у Мамонова поражение легких 70%, он подключен к аппарату ИВЛ.

Фото: Instagram Павла Мамонова

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