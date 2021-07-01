Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусом в тяжелом состоянии

Помимо коронавируса, у Мамонова есть и другие проблемы со здоровьем. Это может осложнить ситуацию.

В августе 2019 года у него возникли проблемы с сердцем, ему провели две операции. По сообщениям жены, ему стало плохо ночью, когда он находился в деревне в 130 километрах от Москвы, однако, к счастью, его успели вовремя доставить в больницу.

Уточняется, что у Мамонова поражение легких 70%, он подключен к аппарату ИВЛ.