Полина Гагарина показала новое фото Ондрика.

«Красивый и благородный», «Какой милаха! Растет не по дням, а по часам», «Такой молодой, а взгяд как у взрослого», «Уже выглядит как юноша... Обалдеть», «Красивый мальчишка», «Взгляд! Какой красивый, настоящий Мужчина. Как же быстро вырос Ондрик», — восхищены они появившимся в блоге певицы снимком подросшего Андрея.

«Ой как на маму похож», «Очень симпатичный парень! На вас похож, Полиночка», «Как он похож на папу! Красавец», «Андрей похож на папу, актера Петра Кислова. Очень люблю этого актера», «Растет похожим на отца, только глазки светлые», — спорят подписчики. Впрочем, есть и другие версии: «Чем-то напоминает молодого актера, который сыграл Воланд де Морта в детстве», «Красивый какой! На этом фото почему-то напомнил юного Бруклина Бэкхема», «Настоящий пацан Исхаков-Гагарин».

Фото: instagram