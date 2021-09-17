Первый за 17 лет случай столбняка в России может привести к новым ограничениям

Как сообщает канал «360», столбняк — не единственное страшное заболевание, которое может привести к фатальному исходу в случае отказа от вакцинации. Не менее опасен полиомиелит, который тоже поражает центральную нервную систему и вызывает паралич, оставляя человека инвалидом.

Поэтому введение ограничительных мер для тех, кто категорически отказывается от вакцины, может быть чуть ли не единственным выходом для предотвращения массовых заражений.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал еще несколько заболеваний, которые могут убить невакцинированного человека. Например, от коклюша прививку делают в самом раннем возрасте — до года, потому что без вакцины у детей нет шанса выжить. Даже для взрослого человека коклюш может оказаться летальным, а от кашля у людей ломаются ребра. Не менее опасен и дифтерит. А корь и свинка тоже могут нанести непоправимый вред организму.

В Европе давно применяются серьезные штрафы для антипрививочников (до нескольких тысяч евро). В Италии — ждут меры со стороны государства. А в Чехии прививки от дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гепатита В, кори и краснухи являются юридически обязательными.

Если европейский родитель в одностороннем порядке решает отказаться от прививки для своего ребенка, им могут заинтересоваться органы опеки.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров заявил, что сейчас в России необходимо усилить разъяснительную работу с людьми, которые отказываются от вакцин, потому что их позиция просто опасна для них самих и для общества: «Нам нужно четко понимать — каждый человек имеет право принять решение сам, но государство должно ввести ограничение на определенные виды деятельности, где должны работать только привитые», — заключил он в интервью каналу «360».