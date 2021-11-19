Первый юбилей: Собчак и Виторган перевоплотились в пиратов на пятилетии сына

Несмотря на то, что 40-летняя телеведущая и 49-летний актер развелись еще в 2019 году, они продолжают поддерживать теплые отношения. Одним из поводов является их общий сын Платон, который на днях отметил свой первый юбилей.

Собчак и Виторган организовали мальчику вечеринку, на которой он и его гости на один вечер смогли стать самыми настоящими пиратами. А ресторан в центре Москвы превратился в пристань с кораблями и морскими разбойниками.