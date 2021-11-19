Первый юбилей: Собчак и Виторган перевоплотились в пиратов на пятилетии сына
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Фото: Instagram @xenia_sobchak
Несмотря на то, что 40-летняя телеведущая и 49-летний актер развелись еще в 2019 году, они продолжают поддерживать теплые отношения. Одним из поводов является их общий сын Платон, который на днях отметил свой первый юбилей.
Собчак и Виторган организовали мальчику вечеринку, на которой он и его гости на один вечер смогли стать самыми настоящими пиратами. А ресторан в центре Москвы превратился в пристань с кораблями и морскими разбойниками.
У самого Платона улыбка не сходила с лица. Счастливый мальчик познал все радости морской жизни. Ребенок смог подержать самого настоящего попугая, посидеть на руках у пирата, постоять за штурвалом и даже орудовать шпагой, правда, игрушечной.
В честь знакового события даже король эстрады Филипп Киркоров примерил на себя пиратскую треуголку и с широкой улыбкой позировал фотографу рядом с мамой именинника. Ему мероприятие принесло не меньше радости, чем юбиляру.
И самое главное, что на протяжении вечера оба родителя Платона находились рядом с ним и смогли разделить эмоции, полученные им от праздника.
Фото: Instagram, Global Look press