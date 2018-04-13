Первую песню Дианы Шурыгиной жестко раскритиковали в Сети

«Это ужасно», «Омерзительно», «Голоса нет, слюнявит...», «Ужасно противный голос у нее», «Это пение???? У меня кровь из ушей!!!», «Еще одна звезда», «Это конкурент Бузовой. Два сапога пара», «Господиии нам бы Бузову пережить. а тут еще это», «Когда эта дама исчезнет из всех новостей?», — взмолилась публика.

Пик популярности Дианы Шурыгиной пришелся на начало 2017 года . В эфире ток-шоу «Пусть говорят» она рассказала историю своего изнасилования. Когда Диане было 16 лет, она позволила себе лишнего во время дружеской вечеринки, в результате чего была изнасилована 21-летним Сергеем Семеновым. В январе этого года юноша вышел из тюрьмы досрочно.

Год назад в блоге Enjoykin был опубликован трек «Нецветные Розы», «собранный» из фраз Дианы. Тогда он буквально взорвал Интернет: его просмотрели более 30 миллионов пользователей YouTube.