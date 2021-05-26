Первый поцелуй — с Янковским и свадьба с режиссером: любимые мужчины в жизни Галины Беляевой

Галина Беляева родилась в апреле 1961 года в Иркутске. Родители девочки развелись, когда она была совсем маленькой. И мать с ребенком переехала в Ставропольский край. После Галина отца не видела в течение 40 с лишним лет.

В школьные годы у Гали появилась мечта — стать балериной, и она поступила в балетную студию Дворца культуры химиков Невинномысска. А в 13 лет она уже была студенткой воронежского хореографического училища. Когда девушка училась на третьем курсе, ее нашли ассистенты режиссера Эмиля Лотяну, который в то время подбирал актеров для съемок своего знаменитого фильма «Мой ласковый и нежный зверь».

«На пробы в Москву я поехала с учителем Эммой Владимировной. Мне не было и 16 лет, родители жили в других городах, и меня должен был сопровождать кто-то взрослый», — вспоминала то время Галина Беляева.

Пробы она прошла только со второго раза — с первой попытки у нее не получилось раскрыться перед съемочной бригадой.