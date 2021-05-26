Первый поцелуй — с Янковским и свадьба с режиссером: любимые мужчины в жизни Галины Беляевой
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Фото: Кадр фильма
Когда Галина Беляева впервые оказалась на съемочной площадке и встретила там свою первую любовь и своего будущего первого супруга, ей было всего 15 лет. Она мечтала стать балериной, но, по воле судьбы, прославилась как актриса.
Фото: Кадр программы
Галина Беляева родилась в апреле 1961 года в Иркутске. Родители девочки развелись, когда она была совсем маленькой. И мать с ребенком переехала в Ставропольский край. После Галина отца не видела в течение 40 с лишним лет.
В школьные годы у Гали появилась мечта — стать балериной, и она поступила в балетную студию Дворца культуры химиков Невинномысска. А в 13 лет она уже была студенткой воронежского хореографического училища. Когда девушка училась на третьем курсе, ее нашли ассистенты режиссера Эмиля Лотяну, который в то время подбирал актеров для съемок своего знаменитого фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
«На пробы в Москву я поехала с учителем Эммой Владимировной. Мне не было и 16 лет, родители жили в других городах, и меня должен был сопровождать кто-то взрослый», — вспоминала то время Галина Беляева.
Пробы она прошла только со второго раза — с первой попытки у нее не получилось раскрыться перед съемочной бригадой.
Фото: Кадр программы
«Мой ласковый и нежный зверь» прославил юную актрису на всю страну. Она, никому неизвестная девчонка, снялась в картине 40-летнего прославленного режиссера, а ее партнерами стали Олег Янковский, Тамара Глоба и Кирилл Лавров.
Во время съемок юная Галя поняла, что влюбилась в режиссера, он тоже уже осознавал, что попал под ее очарование.
«Он так ласково смотрел в глаза, с таким теплом», — вспоминала позже актриса.
Во время съемок Галя впервые в жизни поцеловалась — и с самим Янковским! «Хоть он и поцеловал меня в губы, но все было не по-настоящему. У него были приклеены усы и борода, все ужасно кололось, к тому же Олег Иванович пах бутафорским клеем. Потом, когда меня целовал Эмиль Лотяну, все было иначе», — делилась впечатлениями актриса.
Олег Янковский в интервью рассказывал о юной артистке с большой нежностью. «Режиссер нашел нежную девочку-школьницу, привез ее с периферии в Москве. Он пугал ее на площадке, даже замахивался палкой, добиваясь нужного результата. Она бегала по лесу, как лань. Она была очаровательна. А Лотяну стал для нее и учителем, и любимым человеком», — говорил легендарный артист.
Фото: Кадр фильма
«Лотяну окружил меня заботой и даже защищал. Я попала в атмосферу бомонда и мне было неуютно. Когда рядом со мной кто-то нецензурно выражался, он всегда делал замечание. Берег меня», — рассказывала Галина Беляева.
После окончания съемок Галя вернулась в Воронеж, чтобы продолжить учебу. Эмиль Лотяну, который был старше нее на 25 лет, постоянно напоминал о себе. Он посылал девушке теплые телеграммы, заказывал междугородние переговоры. Когда Беляевой исполнилось 17 лет, он приехал к ней свататься.
«Мама была моложе Эмиля на 5 лет, и она не устояла перед его напором и уверенностью. Он убедил ее, что любит меня, что хочет связать со мной жизнь. И у мамы не было испуга. Она одобрила наш союз», — вспоминала актриса.
Как только она достигла совершеннолетия, вышла замуж за Лотяну.
Фото: Кадр программы
Галина Беляева называет свой короткий брак счастливым: «Мы принадлежали только друг другу. Рядом с нами не было родителей. В момент знакомства он был одинок, у каждого из нас не было детей. Это так важно, когда вокруг никто не мешает».
В 1980 году супруги стали родителями Эмиля-младшего. Когда сын был еще крохой, отношения между супругами стали портиться. Тогда Лотяну снимал жену в своем фильме «Анна Павлова». У режиссера начались проблемы и на работе. Причину развода актриса не может назвать до сих пор.
Фото: Кадр программы
«Эмиля Владимировича вызвал гендиректор "Мосфильма" и сказал, что Лотяну больше не сможет работать в Москве, съемочную бригаду для него не соберут, и лучше вернуться в Молдову и работать там», — вспоминал позже его коллега.
В тот момент режиссеру было уже 49 лет, он до безумия любил сына и разводиться не хотел.
«В жизни нет идеальных людей, к сожалению, а я думала, что есть. И на развод я решилась потому, что хотела сохранить то хорошее, что было между нами, — рассказывала со слезами на глазах Беляева. — У каждого из нас никого не было на стороне, просто в жизни случаются такие моменты».
Лотяну был настолько шокирован разводом и тем, что ему придется расстаться с красавицей женой и единственным сыном, что увез мальчика в неизвестном направлении. Галина долго искала сына, и в итоге узнать его местонахождение помогла коллега Светлана Тома. Она рассказала, что Эмиль и Эмиль-младший находятся вместе на съемках, и прислала точный адрес.
После долгих переговоров родители нашли компромисс в общении и вместе участвовали в воспитании ребенка. «Отец был единственным человеком, перед кем я мог открыться. И знал, что он не отделается дежурными фразами, а на самом деле поможет. Да, он был резким, но всегда справедливым», — рассказывает сын про отца.
Фото: Кадр фильма
Вскоре после расставания с кино-мэтром Галина Беляева встретила хирурга Левана Сакварелидзе. Сначала он был ее лечащим врачом, потом у них возникли и романтические чувства. И в 1985 году у влюбленных родился сын Платон. Но даже после появления ребенка актриса не собралась в загс с его отцом, замуж она решительно не хотела.
В младенчестве мальчик снялся в одном фильме с мамой «Детство Бэмби». Но и с этим избранником отношения у Беляевой были недолгими. Однако и с ним она смогла сохранить нормальные отношения ради ребенка.
Фото: galinabelyaeva.ru
Свою судьбу, второго мужа и отца младших детей Галина встретила на улице. Она шла из театра, когда ее увидел студент юрфака Сергей Дойченко. Сначала он прошел мимо, а уже через несколько мгновений развернулся и побежал догонять Беляеву.
Актриса долго сомневалась, стоит ли строить отношения вновь. Ее все устраивало в жизни: она снималась в кино, играла в театре им. Маяковского, растила любимых сыновей. Но ее мама дала совет присмотреться к его поведению.
«Посмотри, как он относится к твоим детям. Он точно тебя любит», — сказала она.
И в 1989 году Галина вышла замуж за Сергея, который на пять лет младше нее. Они дружно зажили большой семьей — с ними была дочь новоиспеченного мужа от первого брака Алиса. В 1993 году у супругов родилась дочь Анна, а в 1999-м — сын Маркел.
Фото: Кадр программы
Кроме 30 ролей в кино, Галина Беляева может гордиться десятком ролей в театре. Долгие годы она была ведущей актрисой в театре им. Маяковского. В 2003 году на получила звание заслуженной артистки РФ.
Актриса с супругом живут в Подмосковном доме, а дети, став взрослыми, покинули родительское гнездо. Старший сын Эмиль, юрист по образованию, давно перебрался с женой и двумя детьми в США. «Он такой же заботливый и верный, как и его отец. Он получил от него многие хорошие качества. И, кстати, он встретил супругу Наташу, когда ему было 15 лет, а ей 17. Поженились, когда Эмилю исполнилось 20. Теперь они в Америке, где у него и клиенты, и какой-то бизнес», — говорит о старшем наследнике гордая мать.
Второй сын Платон, как и брат, тоже окончил юридический факультет. Дочь Анна училась в Великобритании на кинооператора-документалиста, дочь Алиса работает дизайнером по интерьерам, а младший сын Маркел пока еще выбирает свой путь в жизни.
Фото и видео: galinabelyaeva.ru, кадры фильмов, кадры программы «Прямой эфир»/ Россия
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