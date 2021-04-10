Первый поцелуй и битва тортом: чем запомнился 5-й выпуск шоу «Холостяк» с Тимати

В пятом выпуске 8-го сезона «Холостяка» девушкам предложили сыграть на своместимость с Тимати за право отправиться на свидание с ним. Игра была простой: несколько участниц кидали кубик и шагали по полям с рисунками. Ведущий задавал вопросы, участники и главный герой отвечали, а после демонстрировали свои ответы. Некоторые из них были забавными.

Во время игры на шоу случился первый поцелуй. Адель Вейгель выпал сектор с нарисованными губами. У нее было два варианта: поцеловать Тимати или шагнуть на три клеточки вперед, увеличив свой шанс на свидание с ним. Она выбрала первое и робко поцеловала его в щеку.

«Если бы я кого-то целовал, пусть даже в щеку, то человек этго бы точно не забыл», — не оценил порыв девушки холостяк.