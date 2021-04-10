Первый поцелуй и битва тортом: чем запомнился 5-й выпуск шоу «Холостяк» с Тимати
Фото: www.instagram.com/timatiofficial
В пятом выпуске 8-го сезона «Холостяка» девушкам предложили сыграть на своместимость с Тимати за право отправиться на свидание с ним. Игра была простой: несколько участниц кидали кубик и шагали по полям с рисунками. Ведущий задавал вопросы, участники и главный герой отвечали, а после демонстрировали свои ответы. Некоторые из них были забавными.
Во время игры на шоу случился первый поцелуй. Адель Вейгель выпал сектор с нарисованными губами. У нее было два варианта: поцеловать Тимати или шагнуть на три клеточки вперед, увеличив свой шанс на свидание с ним. Она выбрала первое и робко поцеловала его в щеку.
«Если бы я кого-то целовал, пусть даже в щеку, то человек этго бы точно не забыл», — не оценил порыв девушки холостяк.
Фото: Кадр программы
Во время игры Катя Голден трижды попадала на клетку «слдкая месть». Она должна была залепить тортом лицо одной из соперниц. Сначала Катя деликатно отказалась от этой идеи, но после торт отказался на лице Адель — за поцелуй.
В итоге свидание с Тимуром выиграла Лара Лепп. Но... на «сцену» вышла Маша Вебер. Она решила воспользоваться правом белой розы и сама «украла» Тимати на свидание, отодвинув Лару.
«Раз такое правило, я его приму. А с Ларой увидимся завтра», — сказал Тимати.
Мария отвела Тимура в закрытый парк аттракционов, где они были одни. Но Тимати свидание не понравилось. «Маша вела себя снала как тамада, а потом съехала к роли девочки на свидании, с обниманиями с мягкими мишками. Мне не нравится, когда девушка проявляtn такую инициативу. Женщина должна быть за мной, а не я за ней», — поделился он эмоциями.
Фото: Кадр программы
В это время участницы проекта обсуждали свидания, на которых уже успели побывать некоторые девушки. Но особо откровенничать они не желали.
Фото: Кадр программы
Свидание с Ларой Лепп стало необычным: она с Тимати летала над красотами Дубая. После был небольшой ланч. «Не каждая девушка на свидании решится съесть бургер с луком», — рассмеялся Тимати.
Во время отдыха Тимур и Лара заговорили о личном. Она призналась, что 7 лет была в отношениях, два года из них — в браке. Сейчас экс-влюбленные не общаются.
«А мы общаемся всегда. У нас ребенок, — признался Тимати, не уточнив, кого имеет в виду, Алену Шишкову или Анастасию Решетову. — Мама ребенка — это навсегда. Любая моя бывшая женщина может позвонить мне в любовое время. Я выслушаю и помогу, если надо».
Фото: Кадр программы
Следующее свидание было тройным: Тимур, Адель Вейгель и Кристина Романова отправились на прогулку на яхте. Там они беседовали, плавали и летали на флайборде.
Тимати признался, что Кристина ему симпатичнее: «У меня с ней более тесный контакт. Мне с ней комфортней. Она уже сформировавшаяся взрослая женщина».
Фото: Кадр программы
«Обе девушки как с календаря Pirelli. Они от природы идеально сложены. я счастливчик — наблюдал такую красоту», — не сдержал «холостяк» эмоций.
Фото: Кадр программы
Во время церемонии роз Тимур Юнусов отметил, что все девушки неотразимы: «Каждый раз они все красивее. Я не понимаю, как такое возможно».
Фото: Кадр программы
Первой Тимур пригласил Дарью Погадаеву, но розу ей не вручил, а сразу проводил к машине, отправив домой.
Первой красную розу получила Алиса Грабовая, которая считает себя одной из фавориток шоу. Мария Вебер буквально сошла с лица, когда первый цветок достался не ей. И всю церемонию она наблюдала за происходящим без явного удовольствия.
Черные розы достались сразу троим участницам, словно это черные метки. Цветы получили Лара Лепп, Екатерина Голден и Кристина Кустова. Им предстоит всем отправиться на свидание с Тимуром Юнусовым, где он решит, с укем расстанется.
«Нужно было отказаться и уйти. Я ждала красную розу, — не скрывала эмоций Кристина Кустова. — Зачем бороться за мудчину, если он не проявляет к тебе интереса?».
Красные розы также получили Катя Сафарова, Мария Вебер, Адель Вейгель и другие девушки.
Фото и видео: Instagram участниц проекта, Тимати, кадры программы «Холостяк» (ТНТ)
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