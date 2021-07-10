Бывший супруг — о Диане Арбениной: «Мужем и женой мы не были»
В самом начале карьерного пути, Диана выступала преимущественно на «квартирниках» или студенческих мероприятиях. Все изменилось после знакомства с музыкантом Константином Арбениным, первым мужем артистки, который верил в нее и поддерживал. Свадьбу в1993 году многие считают фиктивной, сыгранной только ради прописки девушки. «Диане нужна была прописка в Питере, для чего мы в срочном порядке вступили в брак. Потом так же быстро развелись», — говорил Константин, пишет издание StarHit. В этом же году родилась группа «Ночные Снайперы».
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Фото: Anton Belitsky/Global Look Press
Брак продлился недолго, но оставил хорошие воспоминания: «Костя Арбенин — очень хороший парень. Мы шли с ним вдоль решетки Таврического сада, это было в Питере, и он мне говорит: "А вот когда-нибудь ты прославишь мою фамилию". Я говорю: "Да нет, ты что, как же так?" И по большому счету это случилось», — рассказывала Диана Юлии Меньшовой в программе «Наедине со всеми» Первого канала.
Сегодня бывшие супруги связь не поддерживают: «Мужем и женой мы не были, хотя Диана и поменяла фамилию. Другое дело, что мы долгое время были дружны и, так сказать, близки духовно, что отразилось на моих и Дианкиных песнях того периода, — в этом смысле миф о брате и сестре имеет под собой почву. К настоящему моменту эта тема исчерпала себя, мы давно уже не видимся, не общаемся, и наши интересы — как творческие, так и жизненные — стали совсем разными», — передает слова Константина Арбенина издание StarHit. Официально в браке артистка больше не была.
Фото: Anton Belitsky/Global Look Press
В 34 года у Дианы появилось острое желание стать матерью. Мечта осуществилась 4 февраля 2010 года: в одной из американских клиник родились двойняшки Артем и Марта. Имя отца детей осталось загадкой. «У меня не очень простые отношения с ним. Он не публичен, но очень красив. Красивый высокий парень», — передает слова вокалистки StarHit.
Главной причиной отсутствия штампа в паспорте, артистка считает свою профессию, которая забирает много времени и сил. Но также, не забывает о своем непростом характере: «Мне кажется, очень сложно найти человека, который бы мог с этим смириться в полной мере. А потом — я очень сложная. Я вообще невыносимая», — делилась Арбенина в интервью каналу НТВ, передает Teleprogramma. Певица не закрывает для себя этот вопрос и открыта к новым отношениям: «Если бы появился человек, который бы мне облегчил существование… Назовем это замужество. Да, наверное, я была бы, конечно, рада», — также поделилась она.
Фото и видео: Rambler, Global Press Look
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