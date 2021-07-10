Бывший супруг — о Диане Арбениной: «Мужем и женой мы не были»

Брак продлился недолго, но оставил хорошие воспоминания: «Костя Арбенин — очень хороший парень. Мы шли с ним вдоль решетки Таврического сада, это было в Питере, и он мне говорит: "А вот когда-нибудь ты прославишь мою фамилию". Я говорю: "Да нет, ты что, как же так?" И по большому счету это случилось», — рассказывала Диана Юлии Меньшовой в программе «Наедине со всеми» Первого канала.

Сегодня бывшие супруги связь не поддерживают: «Мужем и женой мы не были, хотя Диана и поменяла фамилию. Другое дело, что мы долгое время были дружны и, так сказать, близки духовно, что отразилось на моих и Дианкиных песнях того периода, — в этом смысле миф о брате и сестре имеет под собой почву. К настоящему моменту эта тема исчерпала себя, мы давно уже не видимся, не общаемся, и наши интересы — как творческие, так и жизненные — стали совсем разными», — передает слова Константина Арбенина издание StarHit. Официально в браке артистка больше не была.