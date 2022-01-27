Первый муж Лады Дэнс отобрал детей у жены после развода

У Павла Свирского и его супруги Людмилы был подписан брачный договор, по которому бывшие возлюбленные договорились, что девочки двух и пяти лет живут с матерью, а отец общается с ними в любое время с 9 до 21:00 по месту их жительства. ОДнако бизнесмен поставил экс-супруге жесткие требования. «Каждый день! Если тебя нет дома в 21:00, я забираю детей!» — приводит угрозы Павла Людмиле журнал «Стархит».

Павел устроил настоящую слежку за экс-супргой и дочерями. Они не могли приглашать к себе домой гостей или выходить из дома позже назначенного времени. Когда Свирский приезжал общаться с детьми, то требовал, чтобы Людмила и ее 13-ти летний сын от первого брака не попадались ему на глаза, а лучше ждали на веранде, пока он не уедет.

Несмотря на то, что женщина старалась выполнять все требования, угрозы забрать детей не прекратились. Людмилы сохранила жесткие высказывания бывшего мужа. «А я богатый, у меня гувернантки, повара и прочие. Есть, кому присмотреть», — писал ей Павел.

Бывшая жена бизнесмена рассказала, что 20 декабря в 11:40, в то время пока она была на очередном судебном заседании, инициированном Свирским, тот забрал девочек из детского сада и увез их к новой пассии. Уже больше месяца она не может увидеть девочек, ни полиция, ни органы опеки никак не могут ей помочь. Суд, по которому должно быть определено место жительства детей, еще не состоялся.