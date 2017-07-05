34-летний Сергей Лазарев рассказал, как сын изменил его жизнь

Осознанное отцовство, так же как и материнство, меняет жизнь к лучшему. Решившийся несколько лет назад стать папой певец Сергей Лазарев — тому подтверждение. Сегодня музыкант рассказал, как трехлетний Никита изменил его жизнь, почему он скрывал сына более двух лет, и когда покажет лицо мальчика.

«Я соглашался, когда мне говорили, что жизнь изменится. Ты можешь сколько угодно кивать, но все равно до конца не осознаешь, как это будет на самом деле. Когда родился сын, жизнь действительно стала полностью подчинена тому, чего он хочет, что ему нужно. И это такое счастье. Самое интересное и трепетное — это просто смотреть, как каждый день этот маленький человечек делает новые достижения. Это же реально происходит ежедневно», — поделился артист с репортером издания «Антенна».

Сергей внимательно следит за тем, как растет Никита. «Когда твой ребенок делает первый шажочек, это нечто невероятное», — отмечает он. И, как многие матери, говорит о сынишке, используя местоимение мы: «Мы ходим и привыкли к этому», — гордится звездный папаша, который даже сделал татуировку в честь сына.

Сергей рассказал, что Никита время от времени сопровождает его на гастролях, они вместе отдыхают, но делают все это инкогнито. Являясь человеком публичным, артист скрывает лицо своего сына — так он пытается уберечь ребенка от негатива. «Так или иначе когда-то я покажу сына. Все-таки ребенок становится старше, и уже сложно избегать общественного выхода», — признает Сергей Лазарев.