Первого мужа Бородиной ищет Интерпол — его обвиняют в мошенничестве с доверенностями

В международный розыск объявлен первый супруг телеведущей Ксении Бородиной бизнесмен Юрий Будагов. Как сообщает «Московский комсомолец», он стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве в банковской сфере: со счетов по поддельной доверенности была выведена большая сумма.

По решению Останкинского суда на днях Будагов был арестован. Правда, пока заочно. Теперь его поисками занимается Интерпол. По предположениям следствия, предприниматель может прятаться в Великобритании.