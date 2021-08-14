Первого мужа Бородиной ищет Интерпол — его обвиняют в мошенничестве с доверенностями
В международный розыск объявлен первый супруг телеведущей Ксении Бородиной бизнесмен Юрий Будагов. Как сообщает «Московский комсомолец», он стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве в банковской сфере: со счетов по поддельной доверенности была выведена большая сумма.
По решению Останкинского суда на днях Будагов был арестован. Правда, пока заочно. Теперь его поисками занимается Интерпол. По предположениям следствия, предприниматель может прятаться в Великобритании.
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Фото: Instagram
Ксения Бородина тайно вышла замуж за Юрия Будагова в августе 2008 года. Пара прожила вместе только 3 года.
Супруги расстались несмотря на рождение общей дочери Маруси. Она появилась на свет в 2009 году.
Известно, что Юрий Будагов ранее выступал учредителем учредил издательства «Дума» и Федерации спортивного покера в Московской области. Однако в дальнейшем обе организации были ликвидированы.
Фото и видео: Instagram
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