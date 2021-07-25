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Первое золото и второе серебро: новые победы российских спортсменок в Токио

Россиянка принесла стране золотую медаль и четвертое место командного зачета.
Виталина Бацарашкина

Сегодня, 25 июля, в Токио проходит второй день Олимпийских игр.

Российская спортсменка 24-летняя Виталина Бацарашкина завоевала первое для страны золото в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с расстояния10 метров.

Девушка набрала 240,3 очка, установив тем самым новый олимпийский рекорд. Одержать победу россиянке удалось с помощью последнего выстрела.

Виталина уже участвовала в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 5 лет назад. Тогда, в 2016 году, спортсменка взяла серебряную медаль.

Слайд, который
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Финалисты соревнований по стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров

Фото: Ju Huanzong/XinHua

Второе серебро стране принесли Ксения Перова, Елена Осипова и Светлана Гомбоева. Спортсменки завоевали второе место по стрельбе из лука среди женских команд. Россиянки уступили золотую медаль команде из Южной Кореи. На предыдущих Играх в Рио девушки также дошли до финала и отдали первое место кореянкам.

Фото и видео: Instagram, Global Look Press

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