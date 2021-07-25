Первое золото и второе серебро: новые победы российских спортсменок в Токио
Сегодня, 25 июля, в Токио проходит второй день Олимпийских игр.
Российская спортсменка 24-летняя Виталина Бацарашкина завоевала первое для страны золото в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с расстояния10 метров.
Девушка набрала 240,3 очка, установив тем самым новый олимпийский рекорд. Одержать победу россиянке удалось с помощью последнего выстрела.
Виталина уже участвовала в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 5 лет назад. Тогда, в 2016 году, спортсменка взяла серебряную медаль.
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Фото: Ju Huanzong/XinHua
Второе серебро стране принесли Ксения Перова, Елена Осипова и Светлана Гомбоева. Спортсменки завоевали второе место по стрельбе из лука среди женских команд. Россиянки уступили золотую медаль команде из Южной Кореи. На предыдущих Играх в Рио девушки также дошли до финала и отдали первое место кореянкам.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press
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