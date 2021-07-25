Первое золото и второе серебро: новые победы российских спортсменок в Токио

Сегодня, 25 июля, в Токио проходит второй день Олимпийских игр.

Российская спортсменка 24-летняя Виталина Бацарашкина завоевала первое для страны золото в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с расстояния10 метров.

Девушка набрала 240,3 очка, установив тем самым новый олимпийский рекорд. Одержать победу россиянке удалось с помощью последнего выстрела.

Виталина уже участвовала в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 5 лет назад. Тогда, в 2016 году, спортсменка взяла серебряную медаль.