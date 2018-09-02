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Первое свидание и первый скандал: как Ольга Бузова проводит время в компании претендентов на свои руку и сердце

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кадр из программы

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Закончилась первая неделя проекта «Замуж за Бузову».

В минувшее воскресенье на канале ТНТ стартовало долгожданное шоу «Замуж за Бузову». А сегодня, 2 сентября, телезрители смогли узнать, как прошла первая неделя в Италии, куда Ольга Бузова отправилась с оставшимися кандидатами в женихи. Первой точкой в маршруте участников шоу стала Венеция — один из самых романтичных городов мира. Первые минуты нового выпуска немало удивили — вместо десяти участников в Венецию прилетели всего восемь: не было Сергея Наумова и Александра Гринева.

В новом выпуске Ольгу ждало первое индивидуальное свидание, которое разыгрывалось в сложном испытании: участникам шоу, разбившимся на четверки, необходимо было на скорость проплыть на SUP-бордах и оказаться первым возле поющей телеведущей. В результате гонок победу одержал Андрей Наумов.

Андрей Наумов

По признанию Бузовой, это было ее первое настоящее свидание за два года, несмотря на то, что его выиграл человек, с которым она меньше всего хотела провести его. Андрей предложил Ольге прокатиться на гондоле, устроил сюрприз в виде бутерброда с вареной колбасой. Однако продолжение свидания в магазине карнавальных масок очень сильно разочаровало телеведущую. Как призналась Ольга, от простого парня в магазине не осталось и следа — она отметила, что просто хотела убежать, чтобы это все скорее закончилось. По мнению девушки, Андрей надел какую-то маску, и ни за что не хотел с ней расставаться.

Брат-близнец Андрея Сергей Наумов присоединился к остальным претендентам на руку и сердце Ольги, однако на прощальной церемонии молодой человек был вынужден покинуть проект. Поющая телеведущая очень эмоционально отметила, что не может сама сделать выбор между братьями и предложила им сделать это самим, при этом надеясь, что они попросят ее позволить им остаться обоим остаться в шоу. Близнецы не оправдали ожидания девушки, начали выяснять отношения, в результате чего Ольга лично указала на дверь Сергею.

Несмотря на то, что Александр Гринев отсутствовал в Венеции, Ольга неоднократно вспоминала десятого участника, и, более того, в конце прощальной церемонии послала мужчине воздушный поцелуй с надеждой на его возвращение в шоу.

Участники шоу «Замуж за Бузову»

Фото и видео: кадры из эфира

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