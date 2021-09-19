Первое совместное фото: Адель подтвердила роман с миллионером

Пара выглядит очень счастливой и с радостью позирует на камеру. На мероприятии изрядно сбросившая вес после развода певица позирует в кутюрном платье бренда Schiaparelli с воздушными белыми рукавами. А Пол выбрал для выхода в свет бархатный черный смокинг.

Напомним, Адель состояла в браке с Саймоном Конецки с 2016 по 2021 год. Еще до свадьбы, в 2012 году, у пары родился сын Анджело.