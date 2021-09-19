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Первое совместное фото: Адель подтвердила роман с миллионером
33-летняя британская певица Адель несколько месяцев встречается со спортивным агентом Ричем Полом. Пара не раз была замечена вместе, но никогда не комментировала и не подтверждала свои отношения. На своей странице в Instagram певица впервые опубликовала совместное фото с возлюбленным из фотобудки мероприятия, на которое они пришли вместе, тем самым подтвердив, что у них все серьезно.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: @adele/Instagram
39-летний Рич Пол спортивный агент и сотрудничает со звездами американского баскетбола мировой величины. Состояние бойфренда певицы оценивается в 46 млн долларов, а за всю карьеру он заключил сделок на сумму более 1 млрд долларов для своих известных клиентов.
Adele - Send My Love (To Your New Lover)
Пара выглядит очень счастливой и с радостью позирует на камеру. На мероприятии изрядно сбросившая вес после развода певица позирует в кутюрном платье бренда Schiaparelli с воздушными белыми рукавами. А Пол выбрал для выхода в свет бархатный черный смокинг.
Напомним, Адель состояла в браке с Саймоном Конецки с 2016 по 2021 год. Еще до свадьбы, в 2012 году, у пары родился сын Анджело.
Фото и видео: Instagram
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