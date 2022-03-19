Первое фото с сыном: ведущие «Орла и Решка» Астровская и Лаврентьев стали родителями

Пока имя мальчика звездные родители не называют. Алина в своем личном блоге написала, что ребенок родился в два часа ночи, весом 3556гр.

«Обязательно поделюсь с вами своей историей! Знаю, что многим девочкам она будет полезна! Посылаю каждому свое тепло! Мне кажется, я сейчас могу обогреть всю планету!» — написала свои поклонникам Астровская

Во время родов пара была вместе и поддерживала друг друга.

Поклонники уже поздравили новоиспеченных родителей: «Счастье. Чистейшее!»; «Алиночка! С рождением! Будьте здоровы»; «Ура! растите здоровые и счастливые». О беременности пара узнала в ноябре, уже состоя в браке. Вспоминая о своей беременности Астровская говорит: «Токсикоза не было, но из необычного, я очень хотела гречку! Мне всегда казалось, что я буду супер эмоциональной, но за 8 месяцев плакала два раза и то, все заканчивалось смехом»

Фото и видео: соцсети, Комсомольская Правда/Global Look Press