Первая золотая медаль России на Олимпиаде-2022: лыжник Александр Большунов выиграл скиатлон

Российский лыжник впервые в своей карьере стал олимпийским чемпионом. Помимо этого спортсмен принес первую золотую медаль для России в Олимпийских играх-2022. Во время гонки Александр Большунов ушел в отрыв от остальных участников вместе с финским соперником Ийво Нисканеном. Большую часть дистанции борьба за первенство шла между этими участниками.

25-летнему Большунову удалось вырваться вперед, несмотря на то, что в один из моментов он упал. По итогу соревнований первое место завоевал Александр Большунов, с результатом 1 час 16 минут 9,8 секунд. Серебряная медаль досталась тоже российскому спортсмену — Денису Спецову, который по итогу обогнал Иййво Нисканена, и финишировал с отставанием от победителя в 1 минуту 11 секунд. Бронзовую медаль ушла к Ийво Нисканену.

Половину всей дистанции в 30 километров лыжники проходят классическим ходом, после переобуваются и идут вторую часть коньковым ходом.