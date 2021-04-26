Первая жена Марата Башарова рассказала, что не имеет обид на бывшего мужа
Фото: Instagram/@marabash1
Пара прожила вместе девять лет. Елизавета – единственная среди экс-возлюбленных артиста, которая продолжает с ним общаться после распада семьи. Она воспитывает дочь от актера и работает на него в качестве агента.
Трудиться вместе с Башаровым Елизавета начала еще, будучи в браке с ним. Когда они решили развестись, то обговорили все детали совместной работы. Выяснилось, что обе стороны хотят продолжить сотрудничество. В общей сложности Круцко является агентом Башарова 22 года.
Фото: Global Look Press
«Когда разошлись, мысли не было сменить работу. У нас нет былых обид. Все легко и органично, уже не представляем жизни друг без друга», - подчеркнула она в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ.
По словам самого актера, он бы не смог добиться таких успехов без помощи бывшей супруги. Круцко приходит на помощь не только в карьере, но и в сложных семейных ситуациях.
Напомним, Башаров был женат трижды. Две последние жены, Екатерина Архарова и Елизавета Шевыркова , неоднократно обвиняли его в пьянстве и рукоприкладстве. В октябре 2014 года вторая экс-супруга Башарова попала в больницу с сотрясением мозга и переломом носа. Через четыре года с подобными травмами поступила в клинику Шевыркова.
Фото: Instagram/@marabash1, Global Look Press
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