Первая жена Марата Башарова рассказала, что не имеет обид на бывшего мужа

«Когда разошлись, мысли не было сменить работу. У нас нет былых обид. Все легко и органично, уже не представляем жизни друг без друга», - подчеркнула она в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ.

По словам самого актера, он бы не смог добиться таких успехов без помощи бывшей супруги. Круцко приходит на помощь не только в карьере, но и в сложных семейных ситуациях.

Напомним, Башаров был женат трижды. Две последние жены, Екатерина Архарова и Елизавета Шевыркова , неоднократно обвиняли его в пьянстве и рукоприкладстве. В октябре 2014 года вторая экс-супруга Башарова попала в больницу с сотрясением мозга и переломом носа. Через четыре года с подобными травмами поступила в клинику Шевыркова.