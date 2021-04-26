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Первая жена Марата Башарова рассказала, что не имеет обид на бывшего мужа

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Марат Башаров

Фото: Instagram/@marabash1

Первая супруга российского актера Марата Башарова Елизавета Круцко рассказала, что не имеет никаких обид на бывшего мужа.

Пара прожила вместе девять лет. Елизавета – единственная среди экс-возлюбленных артиста, которая продолжает с ним общаться после распада семьи. Она воспитывает дочь от актера и работает на него в качестве агента.

Трудиться вместе с Башаровым Елизавета начала еще, будучи в браке с ним. Когда они решили развестись, то обговорили все детали совместной работы. Выяснилось, что обе стороны хотят продолжить сотрудничество. В общей сложности Круцко является агентом Башарова 22 года.

Елизавета Круцко с дочерью Амели

Фото: Global Look Press

«Когда разошлись, мысли не было сменить работу. У нас нет былых обид. Все легко и органично, уже не представляем жизни друг без друга», - подчеркнула она в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ.

По словам самого актера, он бы не смог добиться таких успехов без помощи бывшей супруги. Круцко приходит на помощь не только в карьере, но и в сложных семейных ситуациях.

Напомним, Башаров был женат трижды. Две последние жены, Екатерина Архарова и Елизавета Шевыркова , неоднократно обвиняли его в пьянстве и рукоприкладстве. В октябре 2014 года вторая экс-супруга Башарова попала в больницу с сотрясением мозга и переломом носа. Через четыре года с подобными травмами поступила в клинику Шевыркова.

Фото: Instagram/@marabash1, Global Look Press

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