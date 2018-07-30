Первая жена Кирилла Сафонова и мать его дочери ушла из жизни в одиночестве

Журналисты портала Eg.ru выяснили, что первая супруга актера Кирилла Сафонова Елена, родившая ему единственную наследницу Анастасию, скончалась еще два месяца назад, но известно об этом стало лишь сейчас. В последние месяцы жизни она жила в Израиле, не общалась ни с дочерью, ни со вторым супругом Вадимом Сухаревским, с которым развелась в прошлом году.

«Лена тяжело болела. Алкоголизмом. Это ее и свело в могилу, — поделился мужчина с репортерами. — Началось давно. Но Лена не признавала, что больна. В Израиле насильно лечить нельзя. Ее могли спасти, если бы дочь убедила лечь в клинику. Настя пыталась, но мать ее не слушала. Тогда дочка говорила: «Ах так! Значит, я с тобой не буду общаться». И они не разговаривали по три-четыре месяца. Так случилось и весной. За последние дни Лена пыталась дозвониться до дочери через мессенджер 21 раз! Но гордая Настя не отвечала, хотя сообщения до нее доходили».