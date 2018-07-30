Первая жена Кирилла Сафонова и мать его дочери ушла из жизни в одиночестве

Журналисты портала Eg.ru выяснили, что первая супруга актера Кирилла Сафонова Елена, родившая ему единственную наследницу Анастасию, скончалась еще два месяца назад, но известно об этом стало лишь сейчас. В последние месяцы жизни она жила в Израиле, не общалась ни с дочерью, ни со вторым супругом Вадимом Сухаревским, с которым развелась в прошлом году.
«Лена тяжело болела. Алкоголизмом. Это ее и свело в могилу, — поделился мужчина с репортерами. — Началось давно. Но Лена не признавала, что больна. В Израиле насильно лечить нельзя. Ее могли спасти, если бы дочь убедила лечь в клинику. Настя пыталась, но мать ее не слушала. Тогда дочка говорила: «Ах так! Значит, я с тобой не буду общаться». И они не разговаривали по три-четыре месяца. Так случилось и весной. За последние дни Лена пыталась дозвониться до дочери через мессенджер 21 раз! Но гордая Настя не отвечала, хотя сообщения до нее доходили».
Подруга покойной Валентина Воевода добавила, что Елена очень переживала из-за неудач в личной жизни, но по натуре была очень доброй и мягкой. Ни Кирилл, ни Анастасия, которой на днях исполнилось 24 года, не прокомментировали печальную новость.
Фото: Anatoly Lomohov / Global Look Press, Facebook, Instagram