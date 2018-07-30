logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Первая жена Кирилла Сафонова и мать его дочери ушла из жизни в одиночестве

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Кирилл Сафонов

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Елена Сафонова скончалась после долгой болезни у себя дома в Израиле.

Журналисты портала Eg.ru выяснили, что первая супруга актера Кирилла Сафонова Елена, родившая ему единственную наследницу Анастасию, скончалась еще два месяца назад, но известно об этом стало лишь сейчас. В последние месяцы жизни она жила в Израиле, не общалась ни с дочерью, ни со вторым супругом Вадимом Сухаревским, с которым развелась в прошлом году.

«Лена тяжело болела. Алкоголизмом. Это ее и свело в могилу, — поделился мужчина с репортерами. — Началось давно. Но Лена не признавала, что больна. В Израиле насильно лечить нельзя. Ее могли спасти, если бы дочь убедила лечь в клинику. Настя пыталась, но мать ее не слушала. Тогда дочка говорила: «Ах так! Значит, я с тобой не буду общаться». И они не разговаривали по три-четыре месяца. Так случилось и весной. За последние дни Лена пыталась дозвониться до дочери через мессенджер 21 раз! Но гордая Настя не отвечала, хотя сообщения до нее доходили».

Подруга покойной Валентина Воевода добавила, что Елена очень переживала из-за неудач в личной жизни, но по натуре была очень доброй и мягкой. Ни Кирилл, ни Анастасия, которой на днях исполнилось 24 года, не прокомментировали печальную новость.

Фото: Anatoly Lomohov / Global Look Press, Facebook, Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое