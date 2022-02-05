Первая медаль России на Олимпиаде-2022: лыжница Наталья Непряева завоевала серебро в Пекине

Наталья стала второй в женской лыжной гонке скиатлоне на дистанции в 15 километров, завоевав серебряную медаль.

Российскую сборную лыжников в Пекине представили четыре спортсменки: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Анастасия Рыгалина. Наталья уверено шла к победе, но уступила первенство норвежке Терезе Йохауг, которая еще в начале гонки ушла далеко вперед. В конце второго этапа соревнования шла борьба за 2 и 3 место между россиянкой Натальей Непряевой и австрийкой Терезой Штадлобер.

После завершения первого этапа дистанции Непряева уверенно держалась шестого места, но на втором быстро вырвалась вперед, обогнав соперников. Все это время будущая золотая медалистка Терезе Йохауг из Норвегии стремительно шла к победе и обогнать ее уже никому не удалось.

По завершении гонки результаты женского скиатлона на дистанции 7,5 км + 7,5 км распределились следующим образом: Золото — Терезе Йохауг, Норвегия; Серебро — Наталья Непряева, Россия; Бронза — Тереза Штадлобер, Австрия.