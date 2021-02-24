Первая любовь Андрея Мягкова рассказала об их отношениях: «Было чувство вины»

Звезда фильма «Ирония судьбы, или с лёгким паром», который скончался на прошлой неделе, был однолюбом.

Однако, несмотря на это, он поддерживал приятельские отношения со своей первой возлюбленной, Тамарой Абросимовой, петербургской актрисой.

Его смерть в беседе с «Комсомольской правдой» она назвала своим личным горем.

«Мы были очень влюблены друг в друга в юности. Но все сложилось по-другому. Но нежное наше отношение друг к другу так и осталось навсегда.

То были светлые годы. Ленинградский технологический институт (ныне — Санкт-Петербургский государственный технологический институт), при нем театральная мастерская. Мы с Андреем учились в одной 362 группе в «техноложке». Вместе занимались, репетировали, играли. Мы практически не расставались. Всегда были вместе. И очень любили друг друга. Это было сильнейшее чувство, которое забыть невозможно…Это была наша юность. «Юность была, как молитва воскресная… ». Конечно, первая любовь самая светлая, и она у меня осталась в глубине души», – говорит она.

Их отношения закончились, когда Мягков признался, что полюбил другую женщину:

«Два года мы в студии были вместе – я доучивалась еще, а у него был первый, второй курсы. Андрей не стал скрывать, что влюбился. Это жизнь. Отпустила. На третьем курсе они поженились. Я в студии его поздравляла с женитьбой. Потом уехала в Ленинград. Возможно, надо было за него побороться. Но это должен быть другой характер. У меня. Но все это моего отношения к нему никогда не меняло. Он всегда был для меня светлейшим человеком.

У меня было чувство вины. Что это я в чем-то виновата, я первая уехала от него в Москву.

В общем, была у нас любовь, но это было очень давно, 60 лет назад. Потом мы общались какое-то время.

Потом я всю жизнь следила за его судьбой. Все знала про него всегда».

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