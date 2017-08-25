Фотография актрисы в элегантном платье появилась в Instagram

Поклонникам актрисы фотография понравилась: «Юлия,вы необыкновенная красавица!!!🌟», «Какое теплое, располагающее, спокойное фото! 😍», «Юля вы потрясающая и необыкновенная. Во всем», «Красивая очень фотография по цвету , по настроению... Вы особенная))», «Такая настоящая и живая,восхищаюсь вами», «Ваша внутренняя сила умножает Вашу красоту!!!», «Отличное фото. Сразу представляешь солнце, жара, ароматы лета.....»

Напомним, Юлия Высоцкая ведет здоровый образ жизни. Телеведущая занимается скандинавской ходьбой, любит велопрогулки. Юлия уверена, что для поддержания хорошей формы не нужно сидеть на диетах. Самое главное — правильное здоровое питание, а также моральный настрой: «Абсолютно точно ученые доказали, что если вы думаете, настраиваетесь на то, что будете худыми, это работает! Нужно похудеть? Похудеете! Нужно подтянуться? Подтянетесь! Самое главное — об этом все время думать».