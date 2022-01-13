Пермский стрелок Тимур Бекмансуров может получить пожизненный срок

Максимальное наказание по статье, по которой на пермского стрелка завели уголовное дело, — пожизненное лишение свободы.

Напомним, Тимур Бекмансуров утром 20 сентября устроил стрельбу в Пермском Государственном Университете. В результате теракта погибло 6 человек, более 40 получили ранения различной степени тяжести. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС. Злоумышленник был ранен, врачи ампутировали ему ногу. 24 сентября пришел в себя, его отключили от аппарата ИВЛ. Обвиняемого арестовали прямо в больнице. Молодому человеку предъявили обвинения по делу о массовом убийстве, покушении на убийство, а также в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Позже бывший первокурсник юрфака признал свою вину.