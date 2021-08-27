Перминова поделилась трогательным видео, как ее дочь укладывает спать новорожденного братика
Семью Елены Перминовой смело можно назвать идеальной. Среди ее детей, которых уже четверо, царит настоящая идиллия – они трогательно общаются между собой.
Сегодня Елена снова это доказала, опубликовав очень нежное видео, как ее единственная дочь с любовью обнимает своего новорожденного братика.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @lenaperminova
Девочка осторожно гладит малыша по головке и трогает за ручки, а Саша прикрывает глаза и почти засыпает на руках у сестры.
«Мои дорогие», – нежно подписала публикацию модель.
Видео произвело впечатление на поклонников звезды – в комментариях появились сердечки и восхищенные фразы.
15 мая у топ-модели родился сын, которого назвали Александром. А уже через пять дней многодетная мама выписалась из роддома и поделилась семейными фото уже в новом составе. Несмотря на недавнюю беременность, Елена в отличной форме. Даже на выписке из родильного дома она похвасталась стройными ногами в облегающих велосипедках, а в первые дни дома удивляла поклонников великолепной фигурой.
Фото: Instagram Елены Перминовой
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