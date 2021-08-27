passion.ru

Перминова поделилась трогательным видео, как ее дочь укладывает спать новорожденного братика

Недавно топ-модель снова стала мамой – на свет появился ее четвертый ребенок. Елена с удовольствием делилась с поклонниками моментами своей беременности и с гордостью показывает первые месяцы жизни младшего ребенка.
Перминова поделилась трогательным видео, как ее дочь укладывает спать новорожденного братика

Семью Елены Перминовой смело можно назвать идеальной. Среди ее детей, которых уже четверо, царит настоящая идиллия – они трогательно общаются между собой.

Сегодня Елена снова это доказала, опубликовав очень нежное видео, как ее единственная дочь с любовью обнимает своего новорожденного братика.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Елена Перминова

Фото: @lenaperminova

Девочка осторожно гладит малыша по головке и трогает за ручки, а Саша прикрывает глаза и почти засыпает на руках у сестры.

«Мои дорогие», – нежно подписала публикацию модель.

Видео произвело впечатление на поклонников звезды – в комментариях появились сердечки и восхищенные фразы.

15 мая у топ-модели родился сын, которого назвали Александром. А уже через пять дней многодетная мама выписалась из роддома и поделилась семейными фото уже в новом составе. Несмотря на недавнюю беременность, Елена в отличной форме. Даже на выписке из родильного дома она похвасталась стройными ногами в облегающих велосипедках, а в первые дни дома удивляла поклонников великолепной фигурой.

Фото: Instagram Елены Перминовой

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!