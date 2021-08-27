Перминова поделилась трогательным видео, как ее дочь укладывает спать новорожденного братика

Семью Елены Перминовой смело можно назвать идеальной. Среди ее детей, которых уже четверо, царит настоящая идиллия – они трогательно общаются между собой.

Сегодня Елена снова это доказала, опубликовав очень нежное видео, как ее единственная дочь с любовью обнимает своего новорожденного братика.