Пэрис Хилтон ждет первенца?

13 февраля состоялась помолвка Хилтон с ее возлюбленным, бизнесменом Картером Реумом. Впервые о романе пары стало известно весной прошлого года – в апреле в прессе появились совместные фотографии звезды с новым бойфрендом.

Ее возлюбленный сделал ей предложение во время романтического путешествия по случаю ее дня рождения, который они отметили на частном острове.

«Когда вы находите свою вторую половинку, вы не просто знаете это, вы это чувствуете. Мой любимый и я были вместе с нашего первого свидания, и в мой день рождения он устроил поездку в тропический рай. Когда мы шли на ужин по пляжу, Картер привел меня к маленькой хижине, украшенной цветами, и опустился на одно колено. Я сказала "да", "да навсегда". Он единственный, с кем бы я хотела провести всю жизнь», — написала Пэрис в своем личном блоге.