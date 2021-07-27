Пэрис Хилтон ждет первенца?
Пэрис Хилтон, возможно, готовится стать мамой уже в ближайшее время – об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на своих инсайдеров.
По информации издания, первый ребенок Пэрис появится на свет уже в этом году. Сама Хилтон и ее новый возлюбленный эту информацию пока не подтвердили.
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Фото: RW/MediaPunch via www.imago-imag
13 февраля состоялась помолвка Хилтон с ее возлюбленным, бизнесменом Картером Реумом. Впервые о романе пары стало известно весной прошлого года – в апреле в прессе появились совместные фотографии звезды с новым бойфрендом.
Ее возлюбленный сделал ей предложение во время романтического путешествия по случаю ее дня рождения, который они отметили на частном острове.
«Когда вы находите свою вторую половинку, вы не просто знаете это, вы это чувствуете. Мой любимый и я были вместе с нашего первого свидания, и в мой день рождения он устроил поездку в тропический рай. Когда мы шли на ужин по пляжу, Картер привел меня к маленькой хижине, украшенной цветами, и опустился на одно колено. Я сказала "да", "да навсегда". Он единственный, с кем бы я хотела провести всю жизнь», — написала Пэрис в своем личном блоге.
Также 40-летняя Пэрис неоднократно признавалась, что хочет завести ребенка. При этом, она проходит лечение от бесплодия, а завести долгожданного малыша планирует при помощи ЭКО.
Фото: Global Look Press
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