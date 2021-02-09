Пэрис Хилтон решила бороться с насилием в школах после издевательств над ней в интернате
Фото: Global Look Press
Пэрис Хилтон призналась в насилии, которое пережила, когда ей было 16 лет. Родители отправили ее в интернат Provo Canyon School на 11 месяцев. Причиной стали постоянные тусовки звезды и легкомысленный образ жизни. О потрясении, которое оказало огромное влияние на нее, она рассказала в биографическом фильме «This is Paris».
«Меня зовут Пэрис Хилтон, и я пережила насилие с которым столкнулась в образовательном учреждении. Сегодня я говорю от имени сотен тысяч детей, которые в настоящее время находятся в интернатах по всей территории Соединенных Штатов.
В течение последних 20 лет мне постоянно снился кошмар, что меня похищают посреди ночи двое мужчин, обыскивают и запирают в подсобке. Я ежедневно подвергалась словесному, психологическому и физическому насилию. Я была отрезана от внешнего мира и лишена всех прав.
Несмотря на отсутствие диагноза, я была вынуждена принимать лекарства, от которых чувствовала слабость и онемение в теле. За мной следили даже тогда, когда я принимала ванну или ходила в душ. Я чувствовала, как они смотрят на мое обнаженное тело — это было унизительно», – цитирует издание People признания Хилтон.
Теперь звезда борется за то, чтобы подобные заведения были закрыты, а все виновные в таких преступлениях были наказаны.
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Фото и видео: Instagram Пэрис Хилтон, Global Look Press
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