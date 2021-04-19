Пэрис Хилтон и другие звезды, ставшие жертвами шантажа из-за интимных видео
Фото: picture-alliance.com
Знаменитость прокомментировала утечку ее откровенного видео с бывшим парнем Риком Саломоном в 2003 году. Она заявила, что это не было пиар-ходом, и назвала всю ситуацию «электронным изнасилованием». «Это будет причинять боль до конца моей жизни. То, как обо мне говорили на всех ночных ток-шоу и во всех средствах массовой информации, каждый день видеть, как относятся к моей семье. Я плакала каждый день», — призналась она.
Как уточнила звезда, она до сих пор испытывает посттравматическое расстройство от случившегося. Скандальная видеозапись, сделанная в 2001 году, была обнародована незадолго до премьеры реалити-шоу «Простая жизнь», в котором Пэрис снималась вместе с подругой Николь Ричи. Сначала и Хилтон, и Саломон пытались засудить компанию, которая распространяла ролик, но спустя какое-то время Рик сам начал на нем наживаться. За первый год он заработал десять миллионов долларов. В интервью Marie Claire в 2017 году Пэрис заявила, что не получила с этого ни цента.
Однако не только Пэрис Хилтон оказалась в подобной ситуации. Многие знаменитости попадали под угрозы и шантаж киберпреступников. Интимное видео капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы появилось в соцсетях 7 ноября 2020 года. На фоне скандала спортсмен временно лишился места в сборной России и капитанской повязки в петербургском «Зените». «Как в аду побывал. Даже не сдержал эмоций в машине на обратном пути», — признался сам спортсмен.
Фото: Instagram/@madalinskaya_
В марте 2021 года актриса из сериала «Счастливы вместе» Екатерина Мадалинская призналась, что стала жертвой шантажа из-за своих интимных фото. Шантажисткой оказалась близкая подруга актрисы София Морару. Она угрожала опубликовать пикантные снимки звезды, требуя разорвать отношения с женихом Сергеем Остапенко. В обмен на молчание она запросила три миллиона рублей.
Фото: Instagram/@victoriabonya
Примерно в тот же период звезда шоу «Дом-2», телеведущая Виктория Боня сообщила, что стала жертвой преступников. Ее запугивали угрозами обнародовать какой-то компромат. Чтобы этого не допустить, она должна была заплатить миллионы рублей. «Мне позвонили люди, завладевшие моим старым телефоном, потребовали денег… В моих телефонах нет ничего неприличного, только частная переписка и частные фотографии… Но те миллионы, которые вы просите, фотографии вообще не стоят. Деньги нам с потолка не падают… Люди, очнитесь… Никаких денег, никаких миллионов я платить не стану», — ответила на это Боня.
Фото: Global Look Press
В ноябре 2020 года муж Наташи Королевой, стриптизер Тарзан, обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестные вымогают у него крупную сумму денег за нераспространение порочащей честь информации. Мошенники попросили два миллиона рублей за видео. Речь, вероятно, шла о видео, на котором шоумен изменяет жене с двумя девушками. Несмотря на незавидное положение, в котором оказалась звездная чета, им, судя по всему, удалось преодолеть кризис.
Фото: Instagram/@madalinskaya, Instagram/@victoriabonya, Global Look Press, picture-alliance.com_
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