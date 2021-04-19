Пэрис Хилтон и другие звезды, ставшие жертвами шантажа из-за интимных видео

Знаменитость прокомментировала утечку ее откровенного видео с бывшим парнем Риком Саломоном в 2003 году. Она заявила, что это не было пиар-ходом, и назвала всю ситуацию «электронным изнасилованием». «Это будет причинять боль до конца моей жизни. То, как обо мне говорили на всех ночных ток-шоу и во всех средствах массовой информации, каждый день видеть, как относятся к моей семье. Я плакала каждый день», — призналась она.

Как уточнила звезда, она до сих пор испытывает посттравматическое расстройство от случившегося. Скандальная видеозапись, сделанная в 2001 году, была обнародована незадолго до премьеры реалити-шоу «Простая жизнь», в котором Пэрис снималась вместе с подругой Николь Ричи. Сначала и Хилтон, и Саломон пытались засудить компанию, которая распространяла ролик, но спустя какое-то время Рик сам начал на нем наживаться. За первый год он заработал десять миллионов долларов. В интервью Marie Claire в 2017 году Пэрис заявила, что не получила с этого ни цента.