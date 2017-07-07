В последнее время кардинальные перемены на «Первом канале» не сходят с первых строчек новостных лент.

Так, программу «Пусть говорят» покинул Андрей Малахов, затем ушел Александр Олешко, после этого стало известно о закрытии передач «Пока все дома» с Тимуром Кизяковым и «Наедине со всеми» с Юлией Меньшовой. Теперь же в Сети появились слухи, что «Первый канал» также могут покинуть и главные свахи страны — Лариса Гузеева, Роза Сябитова и Василиса Володина, а всеми любимую программу «Давай поженимся» и вовсе закроют навсегда. Дабы успокоить встревоженных фанатов, в разговоре с «Газета.Ru» Гузеева рассказала, что съемки продолжаются — и в скором времени зрители смогут увидеть новые выпуски.

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) Июл 7 2017 в 3:38 PDT

«Мне уже пишут и спрашивают, когда мы вернемся в эфир. Скоро вернемся. Когда-то и нас закроют, и кто-то перекрестится, что, мол, Гузеевой не будет на экране, а кто-то, наоборот, будет сожалеть. Нельзя быть любимыми всеми. И это тоже нормально. А ненормально — когда ты думаешь, что ухватил судьбу за бороду и будешь сидеть на однажды придуманном до старости лет», — заявила она. Несмотря на это, общественность продолжает обсуждать возможность закрытия популярной передачи. К тому же, как сообщает «URA.RU» со ссылкой на источник в руководстве «Первого канала», помимо «Давай поженимся» под угрозой закрытия находятся «Модный приговор», «Контрольная закупка» и «Первая студия». Однако официальных комментариев со стороны телеканала пока не поступало. Мы следим за развитием событий.