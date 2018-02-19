«Перезагрузка»: Елизавета Боярская с детьми улетела отдыхать в Турцию

«Лиза, как же я вас люблю и уважаю за то, что Вы имея большие возможности , остаетесь натуральной красавицей, без татуажа, ламинированных волос и надутых губ. Всем бы сейчас брать с вас пример, а не делать процедуры все подряд, делая себя клоном соседки!», - похвалили поклонники природную красоту актрисы.

«да, она - идеальная !!!», «Улыбайтесь радуйтесь, вы такая умница и семья у вас замечательная! Деткам и вам с супругом здоровья и счастья!», - пожелали хорошего отдыха Лизе и ее семье.

Напомним, у Елизаветы Боярской и ее супруга, актера Максима Матвеева двое сыновей – Андрей и Гриша.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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