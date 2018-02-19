«Перезагрузка»: Елизавета Боярская с детьми улетела отдыхать в Турцию

Елизавет Боярская с детьми отправилась на курорт. Актриса называет этот отпуск перезагрузкой. Она рассказала подписчикам в Instagram, что отдых удался на славу: старший сын уже самостоятельный, а младший много спит.
Фото: Instagram
«Море+Солнце+Дети+Чехов. Перезагрузка. Тот самый идеальный момент, когда старший УЖЕ супер самостоятельный парень, а младший ЕЩЕ много спит))», - подписала актриса снимок с томиком Чехова в руках (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Подписчики спросили, нравится ли там детям. Елизавета ответила: «Много чего пробовали, но лучше Турции для отдыха с детьми нет ничего! Естественно,- отели «all inclusive” Тут все «под» детей и «для» детей».
«Лиза, как же я вас люблю и уважаю за то, что Вы имея большие возможности , остаетесь натуральной красавицей, без татуажа, ламинированных волос и надутых губ. Всем бы сейчас брать с вас пример, а не делать процедуры все подряд, делая себя клоном соседки!», - похвалили поклонники природную красоту актрисы.
«да, она - идеальная !!!», «Улыбайтесь радуйтесь, вы такая умница и семья у вас замечательная! Деткам и вам с супругом здоровья и счастья!», - пожелали хорошего отдыха Лизе и ее семье.
Напомним, у Елизаветы Боярской и ее супруга, актера Максима Матвеева двое сыновей – Андрей и Гриша.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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