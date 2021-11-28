Пересильд — с дочерью, а Собчак — без сына и Богомолова: звезды на открытии ГУМ-катка
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Фото: Макс Светский/Passion.ru
Каток у ГУМа в центре Москвы открылся с небывалым для этого события наплывом звезд. Большинство селебрити пришли с детьми, как, например Марина Зудина с дочерью Марией, Юлия Барановская с сыновьями и дочерью, Айза Долматова с наследниками, а также Юлия Пересильд со старшей наследницей. А вот Ксения Собчак появилась на мероприятии без сына и без супруга Константина Богомолова.
На торжественном открытии гостям представили фрагмент из мюзикла олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Лебединое озеро» при участии фигуристов Петра Чернышева и Маргариты Дробязко.
«Какое же счастье, что нам каждый год дарят такой праздник! Надеюсь, всем зрителям понравилось наше выступление из нашей постановки. Призываю всех надевать коньки и идти на каток», — высказалась Татьяна Навка.
Сообщается, что на первые четыре сеанса по будням всех желающих будут пускать бесплатно. Также свободным будет вход на мастер-классы от российских спортсменов. Такие события будут проводится на протяжении всего периода работы катка.
Фото и видео: Макс Светский/Passion.ru