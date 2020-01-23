Перерос маму: Ума Турман вывела в свет выросшего сына-красавца
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Фото: EAST NEWS
49-летняя Ума Турман — многодетная мать. От брака с Итаном Хоуком у актрисы есть 21-летняя дочь Майя и 18-летний сын Левон. Во время романа с финансистом Арпадом Бюссоном Ума родила дочь Розалинд.
И, если в Instagram актриса периодически показывает своих чад, то на светских мероприятиях бывает с ними редко, оберегая их личную жизнь. Но именно с Левоном Ума Турман побывала на модных показах в Париже. Публика увидела, каким красавцем стал сын актрисы, который уже перерос свою высокую мать.
В Сети бурно обсуждают, на кого больше похож Левон: на мать или на своего не менее известного отца Итана Хоука.
А как вам кажется, на кого похож Умы Турман?
Фото: Instagram, East News
Видео: «Криминальное чтиво»
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