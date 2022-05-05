Перенесший очередную операцию Билан огорошил поклонников заявлением

Не так давно популярному исполнителю пришлось пережить две операции и ряд восстановительных процедур. Дима Билан старался все время оставаться с поклонниками на связи, однако до конца так и не раскрывал детали своей болезни.

На этот раз Билан вышел на связь с очередным заявлением о своем состоянии. В Telegram-канале певец сообщил, что наконец-то сейчас он начинает входить в график жизни и признался, что даже в сложные моменты всегда чувствовал поддержку своих фанатов.

«Это неописуемо, насколько важной оказалось поддержка. Раньше я это чувствовал, но сейчас до самой глубины души», — растрогал своим признанием поклонников исполнитель и добавил, что после всего пережитого познал цену собственной жизни, поэтому постарается при первой же возможности снова вернуться к своим выступлениям.

Благодарные подписчики пожелали своему любимцу скорейшего выздоровления и сил.