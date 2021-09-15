Перенесшая тяжелую болезнь МакSим вышла на прогулку с подросшей старшей дочерью
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @maksimartist
Марина Абросимова постепенно приходит в себя после долгой болезни. В медикаментозной коме она провела полтора месяца, однако сумела справиться с болезнью и вернуться домой.
Сейчас звезда приходит в себя и общается со своими дочерьми. В начале сентября она отвела младшую дочь в первый класс, а теперь опубликовала трогательные кадры со старшей.
Поклонники были очень рады видеть Марину, хотя отметили, что она сильно похудела. А вот ее дочь Саша, напротив, очень выросла, отрастила шикарные длинные волосы и стала очень похожа на маму.
Ранее Марина Абросимова дала интервью Ксении Собчак, в котором рассказала о том, как чувствует себя после комы, и что именно ей пришлось пережить.
«Все осложнения, которые могли быть в этой ситуации, они произошли. И кровотечение, и септический шок, и каждый день меняли стратегию по спасению меня. Ничего не получалось», — признается артистка.
«Когда я пришла в себя, мне рассказали, что дважды у меня останавливалось сердце. Был подключен аппарат ЭКМО, а он заменяет работу сердца. Конечно, если бы его не было, ничего бы не получилось».
Фото: Instagram