Перенесшая тяжелую болезнь МакSим вышла на прогулку с подросшей старшей дочерью

Марина Абросимова постепенно приходит в себя после долгой болезни. В медикаментозной коме она провела полтора месяца, однако сумела справиться с болезнью и вернуться домой.

Сейчас звезда приходит в себя и общается со своими дочерьми. В начале сентября она отвела младшую дочь в первый класс, а теперь опубликовала трогательные кадры со старшей.

Поклонники были очень рады видеть Марину, хотя отметили, что она сильно похудела. А вот ее дочь Саша, напротив, очень выросла, отрастила шикарные длинные волосы и стала очень похожа на маму.