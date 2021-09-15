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Перенесшая тяжелую болезнь МакSим вышла на прогулку с подросшей старшей дочерью

Певица боролась с последствиями коронавируса больше двух месяцев, и наконец вернулась домой к своим дочерям, успев отвести младшую в первый класс. За здоровье певицы переживали ее коллеги и поклонники.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Марина Абросимова с дочерью

Фото: @maksimartist

Марина Абросимова постепенно приходит в себя после долгой болезни. В медикаментозной коме она провела полтора месяца, однако сумела справиться с болезнью и вернуться домой.

Сейчас звезда приходит в себя и общается со своими дочерьми. В начале сентября она отвела младшую дочь в первый класс, а теперь опубликовала трогательные кадры со старшей.

Поклонники были очень рады видеть Марину, хотя отметили, что она сильно похудела. А вот ее дочь Саша, напротив, очень выросла, отрастила шикарные длинные волосы и стала очень похожа на маму.

Ранее Марина Абросимова дала интервью Ксении Собчак, в котором рассказала о том, как чувствует себя после комы, и что именно ей пришлось пережить.

«Все осложнения, которые могли быть в этой ситуации, они произошли. И кровотечение, и септический шок, и каждый день меняли стратегию по спасению меня. Ничего не получалось», — признается артистка.

«Когда я пришла в себя, мне рассказали, что дважды у меня останавливалось сердце. Был подключен аппарат ЭКМО, а он заменяет работу сердца. Конечно, если бы его не было, ничего бы не получилось».

Фото: Instagram