Перенесшая коронавирус Алиса Фрейндлих впервые вышла на сцену

Алиса Фрейндлих, которая боролась с коронавирусом, впервые вышла на сцену в Петербурге. Об этом сообщает местное издание «78.ru».

Актриса вышла на сцену и исполнила роль в спектакле «Волнение».

За артистку переживала вся страна – сначала она лечилась дома, однако позже ее перевели в реанимацию одной из петербургских больниц. В СМИ появилась информация о том, что у артистки диагностирована двусторонняя пневмония и поражение легких 80%.

К счастью, благодаря усилиям врачей, актриса смогла оправиться. Алиса Фрейндлих была госпитализирована 25 декабря и находилась в реанимационной палате в течение целого месяца, но 26 января актриса наконец оказалась в лечебном отделении, где восстанавливала силы после борьбы с коронавирусной инфекцией.