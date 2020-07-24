Переломы на лице, сотрясение мозга: звезда «Фабрики звезд» Катя Шемякина пострадала на курорте

«Я напишу не вот эти вот мои "феечковые" впечатления оптимиста, а расскажу о настоящих реалиях отдыха на курортах нашей Родины. Итак, мало того что это дико дорого, некрасиво и негигиенично, отдых в Сочи просто опасен для жизни! Катание на тьюбинге в Розе Хутор едва ли не закончилось для нас трагедией. Малыш Миша, спустившись, внезапно выбежал на трассу и я на всем ходу в него въехала. Никто не следит за мерами безопасности! Счастье, что малыш обошелся легким испугом. Только вот у меня фингал во все лицо, сотрясение мозга. <...> Не надо вам сюда! Вот прям совсем. Как же болит голова», — рассказала Шемякина.

После она рассказала, что уже в больнице у нее обнаружили два перелома черепных костей. «Лицо покрылось черным отеком, глаз заплыл», — прокомментировала артистка свое состояние, отметив, что мечтает видеть прежнее отражение в зеркале.

«Фабрикантка» заявила, что намерена взыскать компенсацию с курорта за испорченный отдых и здоровье.

Напомним, Катя Шемякина была участницей «Фабрики звезд — 1», где пела дуэтом с Валерием Меладзе, Дмитрием Маликовым и другими знаменитостями. Участвовала Шемякина и в шоу «Голос».