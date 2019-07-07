«Перехожу на зеленые салаты»: Алена Водонаева пожаловалась на лишний вес

37-летняя Алена Водонаева отдыхает в Калифорнии. На днях экс-участница «Дома-2» призналась, что недовольна своей фигурой — джинсы-«бойфренды» сели на ней менее свободно, чем при покупке: «Обидно, когда привезла в отпуск новые джинсы модели «бойфренды» ( и в Москве при примерке они сели как надо ) а они выглядят не как бойфренды. Все, с сегодняшнего дня перехожу только на зеленые полезные салаты. Но буду позволять себе RedBull иногда. Чтобы эти джинсы болтались на стройной заднице, а не сидели в обтяг на моей толстой ***е. <…> У нас утро и я съем сейчас свой любимый авокадо тост 🥑🥞 и выпью зелёный бабл ти».