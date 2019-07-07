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«Перехожу на зеленые салаты»: Алена Водонаева пожаловалась на лишний вес

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алена Водонаева

Блогер и телеведущая недовольна своей фигурой.

37-летняя Алена Водонаева отдыхает в Калифорнии. На днях экс-участница «Дома-2» призналась, что недовольна своей фигурой — джинсы-«бойфренды» сели на ней менее свободно, чем при покупке: «Обидно, когда привезла в отпуск новые джинсы модели «бойфренды» ( и в Москве при примерке они сели как надо ) а они выглядят не как бойфренды. Все, с сегодняшнего дня перехожу только на зеленые полезные салаты. Но буду позволять себе RedBull иногда. Чтобы эти джинсы болтались на стройной заднице, а не сидели в обтяг на моей толстой ***е. <…> У нас утро и я съем сейчас свой любимый авокадо тост 🥑🥞 и выпью зелёный бабл ти».

Однако многие подписчики уверены, что Алена к себе придирается: «Идеальные джинсы 😍 Идеальная 🌰», «Хоспадя, попа-то плоская🤣, где там джинсы в обтяжку?», «Не поняла, а где толстая попа и джинсы в обтяг?? Увидела попу-орех и крутые болтающиеся джинсы», «Надо ведь так набиваться на комплименты, прямо жиром заплыла🙉», «Алена, надо любить себя, а не считать с’еденную булку», «Куда еще худеть-то))», «Очень даже отличненько сидят🙌,не выдумывай, хорошая задница».

Алена Водонаева демонстрирует фигуру

А вам нравится, как выглядит Алена Водонаева?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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