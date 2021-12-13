Передумала быть палеонтологом: Дмитрий Исхаков рассказал о планах на жизнь 4-летней дочери

После развода певица и фотограф пытались урегулировать разногласия по поводу воспитания 4-летней дочки. Дмитрий Исхаков был недоволен, что ему не дают видеться с Мией тогда, когда он захочет. И все же экс-супругам удалось разрулить взаимные претензии в досудебном порядке. Теперь отец может не переживать, что ему надо спрашивать разрешения, чтобы увидеться с ребенком.

И Дмитрий Исхаков в личном блоге показал подросшую дочь. Правда, как обычно со спины, ведь он и Полина тщательно скрывают лицо малышки от посторонних глаз.