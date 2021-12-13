Передумала быть палеонтологом: Дмитрий Исхаков рассказал о планах на жизнь 4-летней дочери
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Фото: Starface
После развода певица и фотограф пытались урегулировать разногласия по поводу воспитания 4-летней дочки. Дмитрий Исхаков был недоволен, что ему не дают видеться с Мией тогда, когда он захочет. И все же экс-супругам удалось разрулить взаимные претензии в досудебном порядке. Теперь отец может не переживать, что ему надо спрашивать разрешения, чтобы увидеться с ребенком.
И Дмитрий Исхаков в личном блоге показал подросшую дочь. Правда, как обычно со спины, ведь он и Полина тщательно скрывают лицо малышки от посторонних глаз.
Дмитрий показал, как девочка рьяно играет на пианино. «Уроки гроулинга от Миюши. Кстати, передумала быть палеонтологом и решила быть Бубой. Прогресс...» — рассказал фотограф о планах дочери на жизнь.
Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина были женаты почти семь лет. Знаменитые супруги официально развелись в феврале 2021-го.
Для Полины Гагариной развод стал вторым. Первым ее супругом был актер Петр Кислов, от которого она родила сына Андрея. Дмитрий Исхаков воспитывал мальчика как родного, у них были близкие отношения. Но недавно фотограф признался, что пасынок от него отдалился.