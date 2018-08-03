«Переборщила с губами»: Ольгу Бузову обвиняют в злоупотреблении «уколами красоты»

32-летняя Ольга Бузова неоднократно признавалась, что не прибегала к услугам пластических хирургов. Певица, телеведущая и бизнесвумен подчеркивает, что принимает себя такой, какая есть, со всеми достоинствами и недостатками. Тем не менее, пользователи Сети уверены, что брюнетка лукавит. Например, на новом селфи в Instagram Ольги подписчики обратили внимание на изменившуюся форму ее губ.