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«Переборщила с губами»: Ольгу Бузову обвиняют в злоупотреблении «уколами красоты»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Ольги Бузовой

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Новое селфи поющей телеведущей вызвало множество вопросов у пользователей Сети.

32-летняя Ольга Бузова неоднократно признавалась, что не прибегала к услугам пластических хирургов. Певица, телеведущая и бизнесвумен подчеркивает, что принимает себя такой, какая есть, со всеми достоинствами и недостатками. Тем не менее, пользователи Сети уверены, что брюнетка лукавит. Например, на новом селфи в Instagram Ольги подписчики обратили внимание на изменившуюся форму ее губ.

«Не губы, а лепёхи», «Оленька, ты просто красотка!!!(но губки больше не порти)», «Оля прекращай закачивать губы, они все больше и больше», «Сверху уже склада от филлеров... Нужно заканчивать....», «Оля убирай губы, тебе хорошо было раньше!», «Губки пчёлки покусали..Иииууу..», «Она губы сделала?», «Оля, осторожней с губами!», «А что губы так опухли?», «Губеху верхнюю перекачала», — написали фолловеры.

Напомним, некоторое время назад певицу Алсу заподозрили в увеличении губ. Специально для подписчиков артистка опубликовала фото до и после «увеличения» губ с помощью карандаша и помады.

Фото: instagram

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