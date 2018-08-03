«Переборщила с губами»: Ольгу Бузову обвиняют в злоупотреблении «уколами красоты»

32-летняя Ольга Бузова неоднократно признавалась, что не прибегала к услугам пластических хирургов. Певица, телеведущая и бизнесвумен подчеркивает, что принимает себя такой, какая есть, со всеми достоинствами и недостатками. Тем не менее, пользователи Сети уверены, что брюнетка лукавит. Например, на новом селфи в Instagram Ольги подписчики обратили внимание на изменившуюся форму ее губ.
«Не губы, а лепёхи», «Оленька, ты просто красотка!!!(но губки больше не порти)», «Оля прекращай закачивать губы, они все больше и больше», «Сверху уже склада от филлеров... Нужно заканчивать....», «Оля убирай губы, тебе хорошо было раньше!», «Губки пчёлки покусали..Иииууу..», «Она губы сделала?», «Оля, осторожней с губами!», «А что губы так опухли?», «Губеху верхнюю перекачала», — написали фолловеры.
Напомним, некоторое время назад певицу Алсу заподозрили в увеличении губ. Специально для подписчиков артистка опубликовала фото до и после «увеличения» губ с помощью карандаша и помады.
Фото: instagram