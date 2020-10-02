«Перебор с оверсайз»: Наталью Рудову отругали за странный образ

Наталья Рудова, известная по сериалам «Универ: Новая общага», и «Татьянин день», показала в Instagram новые аутфиты, но столкнулась с критикой своих подписчиков, которым новый стиль не пришелся по душе.

Актриса надела очень короткий топ, высокие и широкие джинсы и черную куртку огромного размера.

«Девочка кипяток, одета, как нищеброд. Детка на стиле, но на мне нет почти ничего...»🤤, – подписывает пост Наталья.

В конце поста девушка поинтересовалась у своих поклонников, какой стиль в одежде предпочитают они. Однако ей никто не ответил, поскольку поклонники увлеченно критиковали ее стиль.