«Перебор с оверсайз»: Наталью Рудову отругали за странный образ
Фото: www.instagram.com/rudovanata/
Наталья Рудова, известная по сериалам «Универ: Новая общага», и «Татьянин день», показала в Instagram новые аутфиты, но столкнулась с критикой своих подписчиков, которым новый стиль не пришелся по душе.
Актриса надела очень короткий топ, высокие и широкие джинсы и черную куртку огромного размера.
«Девочка кипяток, одета, как нищеброд. Детка на стиле, но на мне нет почти ничего...»🤤, – подписывает пост Наталья.
В конце поста девушка поинтересовалась у своих поклонников, какой стиль в одежде предпочитают они. Однако ей никто не ответил, поскольку поклонники увлеченно критиковали ее стиль.
Подписчикам не понравилось – они решили, что Рудова выглядит несуразно.
«Твоего размера не было?», «Очень хочется видеть Наталью ту, что в фильмах была породистую, стильную, тонкую. А не пацанку со двора, простите», «Ну в такой Куртке только на стройку ходить камни возить ...... Нет слов ....» , «Я тоже у деда джинсы беру)) но только постирать, не пялю на себя» , «Перебор с оверсайз, нелепо куртка смотрится, только, если для фотографии» , «"Рубашка до колен, джинсы до сисек" - это стиль Серябкиной Ольги», – критикуют подписчики.
Ранее поклонники актрисы начали переживать о ее здоровье – им кажется, что Наталья выглядит очень худой.
Фото и видео: Instagram Натальи Рудовой
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