Пентхаус за 1 миллиард рублей и вилла в Греции: детали о новой недвижимости Киркорова
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Новую покупку оценил эксперт по недвижимости Олег Бендриков и рассказал, что пенхаус «представляет собой как некий замок, ну и соответствует, конечно, стоимости». А территория настолько защищена от лишних глаз, что попасть туда практически невозможно.
Согласно данным программы «Светская хроника» на «Пятом канале», помимо новой квартиры, в этом де доме, Киркоров уже приобретал и другое имущество. Сначала, поп-король приобрел двухсотметровые апартаменты и сделал там дизайнерский ремонт. А когда такие владения ему показались тесными, выкупил квартиру по соседству, чтобы хранить там многочисленные звездные наряды.
А в прошлом году, Филипп стал гордым обладателем виллы в Греции. Роскошный особняк расположен на острове Крит: «Греческая вилла! В греческом зале, в греческом зале! Все белое-белое, зановеси белые. Много спален, большие ванные комнаты, душевые. Очень сексуально все», — делился подробностями артист, передает «Пяты канал». Эксперты оценивают стоимость такой покупки в 870 миллионов рублей.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press