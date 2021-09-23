Пентхаус за 1 миллиард рублей и вилла в Греции: детали о новой недвижимости Киркорова

Согласно данным программы «Светская хроника» на «Пятом канале», помимо новой квартиры, в этом де доме, Киркоров уже приобретал и другое имущество. Сначала, поп-король приобрел двухсотметровые апартаменты и сделал там дизайнерский ремонт. А когда такие владения ему показались тесными, выкупил квартиру по соседству, чтобы хранить там многочисленные звездные наряды.

А в прошлом году, Филипп стал гордым обладателем виллы в Греции. Роскошный особняк расположен на острове Крит: «Греческая вилла! В греческом зале, в греческом зале! Все белое-белое, зановеси белые. Много спален, большие ванные комнаты, душевые. Очень сексуально все», — делился подробностями артист, передает «Пяты канал». Эксперты оценивают стоимость такой покупки в 870 миллионов рублей.