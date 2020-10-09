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Пелагея рассказала о тяжелых рабочих буднях в новом видео

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Пелагея

Фото: www.instagram.com/pelageya_insta/?hl=ru

Певица показала бэкстейдж-съемку.

Певица Пелагея рассказала о тяжелых рабочих буднях в новом видео, которое опубликовала в своем микроблоге в Instagram.

«Тяжёлые будни артиста», — подписала ролик певица.

«Полюшка, рады тебя видеть в хорошем настроении. Как всегда мила ,ловка, красива. Так держать», «Какая Вы красивая, яркая и позитивная», «Вот это позитив и шикарные танцы! Вам надо преподавать свой стиль танцев. Спасибо , что такими позитивными моментами делитесь с нами и поднимаете наше настроение! Вы прекрасны», «Вот Полюшка молодец! Я и так могу, я и сяк могу!», «Пелагеюшка! Глядя на вас всегда улучшается настроение. Спасибо Вам!» , «Обожаю нашу сибирячку ! Красавица наша», «Искренность и позитив так и идут из Вас. Буду обязательно смотреть!)»

Подписчики часто отмечают, что после развода с супругом, хоккеистом Иваном Телегиным, певица стала намного лучше выглядеть, и будто ожила.

В то же время, по сети ходят слухи, что Пелагея не дает бывшему мужу видеться с их общей дочерью, Таисией Телегиной. Об этом заявила адвокат хоккеиста.

Фото и видео: Instagram Пелагеи

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