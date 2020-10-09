Пелагея рассказала о тяжелых рабочих буднях в новом видео

Подписчики часто отмечают, что после развода с супругом, хоккеистом Иваном Телегиным, певица стала намного лучше выглядеть, и будто ожила.

В то же время, по сети ходят слухи, что Пелагея не дает бывшему мужу видеться с их общей дочерью, Таисией Телегиной. Об этом заявила адвокат хоккеиста.