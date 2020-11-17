Пелагея показала изящную фигуру в платье с открытыми плечами: «Невероятно красивая»

«Глаз радуете», «Красавица», «Шикарная, волшебная, невероятная Поля», «Черный так к лицу», «Прелесть», «Расцвела с годами», «Ух!», «Красотка! Супервокалистка и женщина, дарящая позитив! Желаю вам крепкого здоровья творческого и жизненного долголетия!», «Лучезарная», — не поскупились поклонники на комплименты.

Пелагея год назад рассталась с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным после трех лет брака, и теперь все время посвящает маленькой дочери Таисии и работе. Фанаты артистки отмечают, что разрыв с супругом пошел ей на пользу, несмотря на то, что она тяжело переживала этот непростой период.

Но, несмотря на то, что Телегин и Пелагея уже давно не живут вместе, официально они все еще муж и жена. Расторжение их брака постоянно откладывается по разным причинам: из-за пандемии, из-за болезни коронавирусом представителей обеих сторон, из-за ЧП в суде, из-за взаимных претензий (не могут найти компромисс в размере алиментов и разделе имущества).

Когда Пелагея только объявила о том, что больше не живет с мужем, она выразила надежду, что развод пройдет безболезненно и быстро, если не вмешаются третьи лица. Но уже тогда Иван Телегин встречался с нынешней избранницей Марией Гончар. Адвокаты певицы на суде рассказывали, что пассия Телегина ездит на дорогой иномарке, купленной на деньги Пелагеи.