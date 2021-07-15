Пелагея отметила 35-летие в компании Билана, Овечкиных, Гагариной и других звезд
Пелагея с размахом отметила день рождения в элитном заведении. Во времена пандемии коронавируса она собрала множество гостей. Все веселились — пели и танцевали — без соблюдения социальной дистанции, но на фото и видео гости выглядели счастливыми.
Поздравить виновницу торжества и выпить за ее здоровье пришли ее звездные друзья.
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Фото: www.instagram.com/pelageya_insta
Дима Билан, с которым Пелагея подружилась, когда они оба были в жюри шоу «Голос», пел для подруги свои лучшие песни. Именинница с другом и Полиной Гагариной спели вместе. Кстати, во времена непростого развода Пелагеи Дима Билан поддерживал ее и просил, чтобы посторонние не лезли в чужую личную жизнь.
На празднике Пелагея блистала в белом платье в стиле прованс, напоминавшем подвенечный наряд. 4-летняя дочь певицы была в праздничный вечер в зале и с удовольствием танцевала с мамой.
На сцене в честь 35-летнего юбилея Пелагеи пели Леонид Агутин, Полина Гагарина, группа «Моральный кодекс» и другие артисты. А среди гостей были замечены чета Дибровых и супруги Овечкины. С ними при прощании Пелагея тепло расцеловалась.
Прошлый, 2020 год, был тяжелым для Пелагеи. Она пережила множество судебных бракоразводных заседаний с Иваном Телегиным. Долгое время экс-супруги не могли прийти к соглашению о разделе общего имущества и размере алиментов для Таисии.
После того как певица получила статус свободной женщины, она сосредоточилась на творчестве и маленькой дочке.
Фото и видео: Instagram
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