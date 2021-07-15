Пелагея отметила 35-летие в компании Билана, Овечкиных, Гагариной и других звезд

Пелагея с размахом отметила день рождения в элитном заведении. Во времена пандемии коронавируса она собрала множество гостей. Все веселились — пели и танцевали — без соблюдения социальной дистанции, но на фото и видео гости выглядели счастливыми.

Поздравить виновницу торжества и выпить за ее здоровье пришли ее звездные друзья.