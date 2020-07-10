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Пелагея на фоне скандального развода похвасталась шикарной фигурой в бикини: «Красивая и счастливая»

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Пелагея

Фото: www.instagram.com/pelageya_insta/

Артистка редко делится откровенными фотографиями, но в это раз она показала подписчикам, какой счастливой была прошлым летом.

В Instagram Пелагеи появились красивые фотографии, сделанные летом 2019 года. Летом, когда в семье артистки еще царила любовь и гармония и не было скандального развода с мужем Иваном Телегиным.

На снимках счастливая и красивая Пелагея запечатлена в разных нарядах, в том числе и в купальнике, которые подчеркнули ее красивую фигуру.

«Господи, какая красота!», «Сколько красивых фотографий! А вы то какие счастливые. Улыбайтесь всегда», «Красотки», «Пелагеюшка, какая у вас красивая дочка», «Сладкие девчонки! Пелагея без макияжа сама молодость и красота!», «Красивая и счастливая», «Вы прекрасны! Счастья вам, девчонки! Поля как никто его заслуживает», «Какие сладкие девчонки», «Девочки, вы прекрасны», — написали в комментариях.

Напомним, сейчас Пелагея переживает непростой период: разводится с мужем Иваном Телегиным, который после трех лет брака ушел к другой женщине. Изначально планировалось, что расставание пройдет гладко и без дележа имущества. Но теперь экс-супруги выставляют друг другу встречные иски.

Фото и видео: Instagram Пелагеи

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