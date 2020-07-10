Пелагея на фоне скандального развода похвасталась шикарной фигурой в бикини: «Красивая и счастливая»

В Instagram Пелагеи появились красивые фотографии, сделанные летом 2019 года. Летом, когда в семье артистки еще царила любовь и гармония и не было скандального развода с мужем Иваном Телегиным.

На снимках счастливая и красивая Пелагея запечатлена в разных нарядах, в том числе и в купальнике, которые подчеркнули ее красивую фигуру.