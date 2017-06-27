Певица с мужем отдыхают во Флоренции

В январе Пелагея впервые стала мамой, подарив своему мужу, хоккеисту Ивану Телегину дочь Таисию. С тех пор певица практически не появлялась на голубых экранах и светских мероприятиях, а после того как хакеры взломали ее страницу в Instagram, и вовсе пропала из соцсетей.