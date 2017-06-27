Пелагея и Иван Телегин наслаждаются романтическими каникулами в Италии
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Певица с мужем отдыхают во Флоренции
В январе Пелагея впервые стала мамой, подарив своему мужу, хоккеисту Ивану Телегину дочь Таисию. С тех пор певица практически не появлялась на голубых экранах и светских мероприятиях, а после того как хакеры взломали ее страницу в Instagram, и вовсе пропала из соцсетей.
Однако недавно в Сети появился снимок, на котором Пелагея запечатлена вместе с супругом. Судя по фото, звездная чета наслаждается романтическим отдыхом в Италии, исследуя достопримечательности Флоренции. Кадр тут же разлетелся по фан-страницам артистки, а обрадованные новым снимком поклонники осыпали пару комплиментами.
Фото: instagram.com, globallookpress.com