Певица стала гостьей первого в новом сезоне выпуска шоу «Вечерний Ургант»

1 сентября на Первом канале стартовал шестой сезон шоу «Голос», кресла наставников которого занял «золотой состав» жюри — Александр Градский, Леонид Агутин, Пелагея и Дима Билан. Популярная исполнительница фолк-музыки практически не дает интервью, но для Ивана Урганта наставник «Голоса» сделала исключение.

Для эфира «Вечернего Урганта» Пелагея выбрала светло-кремовое длинное платье и белые лодочки. За кулисами 31-летняя певица призналась ведущему: «Какой чудесный день! К вам надела самые лучшие туфли. В первый раз надела их после свадьбы. Больше не было повода, куда их еще. Видишь, блестят?»

Публикация от Вечерний Ургант (@vecherniy_urgant) Сен 1 2017 в 8:18 PDT

В интервью Урганту Пелагея рассказала, что очень скучала по атмосфере «Голоса»: «Я не знаю, как заманивают остальных моих друзей, но меня особо не надо было заманивать. Проходит несколько месяцев, я хожу, скучаю. И говорю: «Да ладно…» Сама, конечно, не звоню, выжидаю… Я не смотрела «Голос» два года, потому что устала от него. Ну честно, серьезно. Не то чтобы у меня был какой-то протест». Кроме того, певица призналась, что очень волновалась перед началом нового сезона: «Я потеряла сон. Я очень переживала, я вообще достаточно нервическая… Я очень ответственно отношусь к тому, что меня будет очень много в телевизоре, особенно в эти выходные. Мне бы хотелось не раздражать».

Напомним, в январе этого года Пелагея впервые стала мамой — певица подарила супругу, хоккеисту Ивану Телегину, дочь Таисию. Артистка признается, что старается уделять малышке все свободное время. «Я вообще теперь разговариваю детскими стихами. Читаем Корнея Чуковского, любим очень, еще разные народные потешки».

Этим летом Пелагея вместе с семьей провела отпуск в Италии: «Мы всей семьей поехали отдыхать в Италию. У нас был культурный отдых, мы ездили во Флоренцию в галерею Уффици, причем экскурсия была на английском языке. Мой муж был, конечно, в восторге, а я говорила: «Ну подожди еще секундочку, сейчас до Караваджо дойдем». Прямо знаете, классические туристы с этими штучками. Потом поднимались в шикарнейший флорентийский собор. Это очень красиво и вдохновляет».

Напомним, Пелагея официально заявила, что не ведет страницы в социальных сетях. Тем не менее, на фан-страницах часто появляются свежие фотографии знаменитости. Например, недавно певица поддержала супруга на хоккейном матче Динамо-ЦСКА.

Публикация от pelageyаfan (@pelageya_001fan) Сен 1 2017 в 12:36 PDT