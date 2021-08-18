Пьеха рассказал о психологической травме сына: «Он может обозлиться и начать мстить»
Стас Пьеха рассказал о том, как чувствует себя его сын после неприятной истории, когда на него напала соседка.
В беседе с Аллой Довлатовой на «Русском радио» он рассказал, что ребенок не понимает, зачем родители водят его по врачам, и очень устал.
«Он очень устал, его лето испортили избиениями, потом больницами, потом тошнотой. А сейчас бесконечным тасканием по врачам. Петя ведь параллельно готовится в школу идти — тяжелое лето выдалось», — говорит Пьеха.
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Фото: @wolfieha
По его словам, его беспокоит будущее моральное состояние мальчика. Как признавался музыкант в одном из интервью, у ребенка итак была гиперактивность. Теперь Стас опасается, что у Пети останется психологическая травма.
«Это психологическая травма, которая отнимает у ребенка доверие к взрослым людям. И потом человек может обозлиться и начать мстить», — рассуждает он.
По его словам, его беспокоит будущее моральное состояние мальчика. Как признавался музыкант в одном из интервью, у ребенка итак была гиперактивность. Теперь Стас опасается, что у Пети останется психологическая травма.
«Это психологическая травма, которая отнимает у ребенка доверие к взрослым людям. И потом человек может обозлиться и начать мстить», — рассуждает он.
Фото: Instagram Стаса Пьехи
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