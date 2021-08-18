Пьеха рассказал о психологической травме сына: «Он может обозлиться и начать мстить»

Стас Пьеха рассказал о том, как чувствует себя его сын после неприятной истории, когда на него напала соседка.

В беседе с Аллой Довлатовой на «Русском радио» он рассказал, что ребенок не понимает, зачем родители водят его по врачам, и очень устал.

«Он очень устал, его лето испортили избиениями, потом больницами, потом тошнотой. А сейчас бесконечным тасканием по врачам. Петя ведь параллельно готовится в школу идти — тяжелое лето выдалось», — говорит Пьеха.