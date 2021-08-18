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Пьеха рассказал о психологической травме сына: «Он может обозлиться и начать мстить»

Музыкант признался, что лето его ребенка оказалось испорчено. Сначала по незначительной причине на него напала соседка, нанеся мальчику травмы. После того, как Петю выписали из больницы, родители начали водить его по врачам, среди которых оказались и психологи.
Пьеха рассказал о психологической травме сына: «Он может обозлиться и начать мстить»

Стас Пьеха рассказал о том, как чувствует себя его сын после неприятной истории, когда на него напала соседка.

В беседе с Аллой Довлатовой на «Русском радио» он рассказал, что ребенок не понимает, зачем родители водят его по врачам, и очень устал.

«Он очень устал, его лето испортили избиениями, потом больницами, потом тошнотой. А сейчас бесконечным тасканием по врачам. Петя ведь параллельно готовится в школу идти — тяжелое лето выдалось», — говорит Пьеха.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Стас Пьеха на пляже

Фото: @wolfieha

По его словам, его беспокоит будущее моральное состояние мальчика. Как признавался музыкант в одном из интервью, у ребенка итак была гиперактивность. Теперь Стас опасается, что у Пети останется психологическая травма.

«Это психологическая травма, которая отнимает у ребенка доверие к взрослым людям. И потом человек может обозлиться и начать мстить», — рассуждает он.

По его словам, его беспокоит будущее моральное состояние мальчика. Как признавался музыкант в одном из интервью, у ребенка итак была гиперактивность. Теперь Стас опасается, что у Пети останется психологическая травма.

«Это психологическая травма, которая отнимает у ребенка доверие к взрослым людям. И потом человек может обозлиться и начать мстить», — рассуждает он.

Фото: Instagram Стаса Пьехи

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