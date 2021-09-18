Павел Воля публично высмеял Кристину Асмус: «Жир, который сбросил Гарик Харламов»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @asmuskristina/Instagram
В последнем выпуске Comedy Club Павел Воля позволил себе неоднозначные выпады в сторону артистки. Юморист отметил, что Харламов после развода заметно похорошел, избавившись от 17 килограммов лишнего веса.
«Самая главная новость заключается в том, что Харламов похудел на 17 килограммов за лето. Встречайте — Гарик «Чихуахуа» Харламов. Новость о похудении Харламова вышла даже за пределы стратосферы», — сказал Воля.
Во время выступления Павла на сцену были вынесены 2 черных мешка с надписью «жир», один из которых, как отметил комик, должен быть доставлен бывшей супруге Гарика.
«Ребята, это весь жир, который сбросил Гарик Харламов и по законам Российской Федерации, а мы чтим законы РФ, половина этого жира отправляется Кристине Асмус», — продолжил юморист.
Напомним, что Гарик Харламов и Кристина Асмус поженились в 2013 году. Для юмориста этот брак стал вторым. В отношениях с Кристиной родилась дочь Анастасия. В 2020 году супруги официально объявили о разводе.
Фото и видео: Instagram