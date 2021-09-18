Павел Воля публично высмеял Кристину Асмус: «Жир, который сбросил Гарик Харламов»

Во время выступления Павла на сцену были вынесены 2 черных мешка с надписью «жир», один из которых, как отметил комик, должен быть доставлен бывшей супруге Гарика.

«Ребята, это весь жир, который сбросил Гарик Харламов и по законам Российской Федерации, а мы чтим законы РФ, половина этого жира отправляется Кристине Асмус», — продолжил юморист.

Напомним, что Гарик Харламов и Кристина Асмус поженились в 2013 году. Для юмориста этот брак стал вторым. В отношениях с Кристиной родилась дочь Анастасия. В 2020 году супруги официально объявили о разводе.